پیکر مطهر ۵ شهید در خراسان رضوی تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهیدان والامقام «محمد مهدی عرب»، «کاظم شافعی»، «علی اکبر ساکت»، «محمد علیزاده» و «یونس نظر زاده» ۱۹ فروردین ماه در شهرستان حاجی آباد از توابع استان هرمزگان در حملات آمریکایی صهیونی به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

صدیقه خدیوی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در پیامی شهادت شهیدان والامقام را تبریک و تسلیت گفت و برای خانواده معزز ایشان از درگاه خداوند منان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.

مراسم وداع و اقامه نماز بر پیکر مطهر شهیدان «محمد مهدی عرب»، «کاظم شافعی»، «علی اکبر ساکت»، «محمد علیزاده» و «یونس نظر زاده» امشب بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در رواق امام خمینی (ره)، حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود، سپس پیکر شهید «محمد مهدی عرب» به شهرستان شاهرود جهت برگزاری مراسم تشییع و تدفین منتقل خواهد شد.

همچنین مراسم تشییع پیکر مطهر شهیدان «یونس نظر زاده» و «علی اکبر ساکت» همزمان با اجتماع صادقیون، ساعت ۹ صبح سه شنبه ۲۵ فروردین ماه از میدان شهدا به سمت حرم مطهر رضوی در مشهد برگزار می‌شود.

مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید«محمد علیزاده» در شهرستان سبزوار، ساعت ۹:۳۰صبح دوشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۵ از مقابل مسجد جامع سبزوار برگزار و پیکر مطهرش در جوار یاران شهیدش در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده می‌شود.

مراسم تشییع پیکر مطهر شهیدان «کاظم شافعی» و «یونس نظر زاده» در شهرستان فریمان ساعت ۱۷ یک شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۵ از میدان بسیج به سمت میدان امام رضا(ع) برگزار می‌شود، همچنین پیکر شهید «یونس نظر زاده» جهت برگزاری مراسم تشییع و تدفین سپس به مشهد و پیکر شهید «کاظم شافعی» به شهر فرهادگرد شهرستان فریمان جهت برگزاری مراسم تدفین منتقل خواهد شد.