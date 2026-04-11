اعلام برنامه وداع و تشییع پیکر شهید «عرب» در شاهرود

سرهنگ محمد مهدی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازگشت پیکر شهید غیور شهرستان شاهرود، شهید سید محمد عرب به زادگاهش یعنی شهرستان شاهرود خبر داد.

وی با بیان اینکه مراسم وداع با شهید مدافع وطن «سیدمحمدمهدی عرب» یکشنبه ۲۳ فروردین ماه ساعت ۲۱ در میدان آئینی امام خمینی(ره) شاهرود برگزار می‌شود، ابراز کرد: آحاد مردم شهید پرور و ولایی شهرستان شاهرود در این مراسم حضور خواهند داشت.

فرمانده سپاه شاهرود همچنین بیان کرد: مراسم تشییع پیکر شهید نیز روز دوشنبه ۲۴ فروردین ماه ساعت ۸:۳۰ صبح از محل معراج الشهدای شاهرود (کانون جوانان بسیج) به سمت گلزار شهدای محله باغزندان برگزار می‌شود و تدفین در همین مکان انجام خواهد گرفت.

اسماعیلی بیان داشت: شهید عرب از جمعی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در استان هرمزگان هفته گذشته شهد نوشین شهادت نوشید.