به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح یکشنبه در بازدید از مدارس در حال احداث نهضت عدالت آموزشی، از پیشرفت قابل‌توجه پروژه مدرسه ویژه دانش‌آموزان اوتیسم خبر داد و گفت: این طرح با وجود شرایط جنگی متوقف نشده و تلاش می‌شود هرچه سریع‌تر در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

وی با اشاره به پیشرفت مطلوب طرح گفت: حرکت پروژه بسیار خوب است و تاکید کرده‌ایم که با تسریع فعالیت‌ها، ظرف چند ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

استاندار ایلام طرح توسعه نهضت عدالت آموزشی را از اولویت‌های اصلی دولت برشمرد و افزود: در استان ۱۲۴ فضای آموزشی در دست اجرا داریم که تاکنون ۶۰ فضا به بهره‌برداری رسیده است. برنامه‌ریزی کرده‌ایم برخی از فضاهای باقی‌مانده تا مهرماه و مابقی تا پایان سال تحصیلی تکمیل شوند.

کرمی با بیان اینکه پروژه‌های آموزشی حتی در شرایط جنگی متوقف نشده‌اند ادامه داد: برخی از این طرح‌ها در ایام تعطیلات نیز فعال هستند. پروژه مدرسه اوتیسم نیز توسط یکی از پیمانکاران توانمند استان با جدیت در حال اجراست.

استاندار ایلام همچنین به پیگیری مسائل اعتباری طرح اشاره کرد و گفت: تا حد امکان کمک می‌کنیم این پروژه مهم برای این قشر خاص سریع‌تر تکمیل شود. فضاها و کارگاه‌های پیش‌بینی‌شده در این مدرسه کاملاً متناسب با نیاز دانش‌آموزان اوتیسم طراحی شده و کار فنی و خلاقانه‌ای انجام شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: این فضا در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد و مورد استفاده دانش‌آموزان اوتیسم قرار گیرد.