فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان طی روزهای آینده، بیان کرد: در ۴۸ ساعت آینده گاهی وزش تند باد و گرد و خاک به ویژه در نیمه غربی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: از فرداشب تا سه‌شنبه علاوه بر افزایش وزش باد، افزایش متناوب ابر و بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: دمای هوا هم از صبح دوشنبه افزایشی بوده و هوا گرم‌تر می‌شود.

وی بیان کرد: در شبانه روز گذشته قهستان با حداقل دمای ۶ درجه سلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته بندان و طبس با حداکثر دمای ۳۲ درجه گرمترین نقطه استان بوده‌اند.