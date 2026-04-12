۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

پیش‌بینی وقوع گرد و خاک در خراسان جنوبی؛ هوا گرم‌تر می‌شود

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از وزش تند باد و گرد و خاک به ویژه در نیمه غربی استان طی ۴۸ ساعت آینده خبر داد.

فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان طی روزهای آینده، بیان کرد: در ۴۸ ساعت آینده گاهی وزش تند باد و گرد و خاک به ویژه در نیمه غربی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: از فرداشب تا سه‌شنبه علاوه بر افزایش وزش باد، افزایش متناوب ابر و بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: دمای هوا هم از صبح دوشنبه افزایشی بوده و هوا گرم‌تر می‌شود.

وی بیان کرد: در شبانه روز گذشته قهستان با حداقل دمای ۶ درجه سلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته بندان و طبس با حداکثر دمای ۳۲ درجه گرمترین نقطه استان بوده‌اند.

کد مطلب 6798830

