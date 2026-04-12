فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان طی روزهای آینده، بیان کرد: در ۴۸ ساعت آینده گاهی وزش تند باد و گرد و خاک به ویژه در نیمه غربی استان پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: از فرداشب تا سهشنبه علاوه بر افزایش وزش باد، افزایش متناوب ابر و بارش پراکنده باران پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: دمای هوا هم از صبح دوشنبه افزایشی بوده و هوا گرمتر میشود.
وی بیان کرد: در شبانه روز گذشته قهستان با حداقل دمای ۶ درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته بندان و طبس با حداکثر دمای ۳۲ درجه گرمترین نقطه استان بودهاند.
