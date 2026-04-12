ثبت دمای ۸.۲ درجه در پارک ملی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین گزارش‌های هواشناسی استان گلستان، در صبح روز یکشنبه ۲۳ فروردین‌ماه، پارک ملی گلستان با ثبت حداقل دمای ۸.۲ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین نقطه استان بوده است.

در همین حال، شهرستان گنبدکاووس با ثبت دمای ۹.۴ درجه سانتی‌گراد به عنوان خنک‌ترین شهرستان استان معرفی شده و اینچه‌برون نیز در روز گذشته با دمای ۲۸.۹ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه گلستان را به خود اختصاص داده است.

بر پایه این گزارش، حداقل دمای شهر گرگان در صبح امروز ۱۰ درجه سانتی‌گراد ثبت شده و حداکثر دمای این شهر در طول روز به ۱۹ درجه سانتی‌گراد رسید.

همچنین حداقل دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان به این شرح است: آق‌قلا ۹.۹، اینچه‌برون ۱۱.۱، بندرگز ۱۲.۸، بندرترکمن ۱۳.۲، علی‌آباد ۱۰.۲، گنبدکاووس ۹.۴، مراوه‌تپه ۱۳.۳، مزرعه نمونه ارتش ۱۰.۷، مینودشت ۱۲.۵، هاشم‌آباد ۱۰.۵، کردکوی ۱۱.۱، کلاله ۱۰.۱ و کارکنده ۱۱.۴ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.