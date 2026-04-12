به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش استان سمنان از راه‌اندازی ۲۱۱ پایگاه جهاد فرهنگی و موکب صلواتی با مشارکت دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان فرهنگی استان در ایام «جنگ رمضان» خبر داد.

وی افزود: این پایگاه‌ها در مدارس، مراکز آموزشی و فضاهای وابسته به آموزش و پرورش برپا شده و به ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی و صلواتی به شهروندان می‌پردازند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی، تقویت همدلی و افزایش مشارکت دانش‌آموزی را از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: حضور فعال دانش‌آموزان و فرهنگیان در این پایگاه‌ها، ظرفیت بالای مدارس استان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی را نشان می‌دهد.

کرمانی با اشاره به مشارکت گسترده همکاران فرهنگی، دانش‌آموزان و کارکنان اداری در این برنامه گفت: استقرار ۲۱۱ پایگاه جهاد فرهنگی جلوه‌ای از همکاری جمعی و منسجم در سطح استان است و نقش مهمی در تقویت فعالیت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دارد.

وی گفت: شرکت‌کنندگان در این پایگاه‌ها در زمینه‌هایی همچون توزیع نذورات، اجرای برنامه‌های فرهنگی و ارائه خدمات اجتماعی فعالیت داشته و این روند مشارکت داوطلبانه در مناسبت‌های پیش‌رو نیز ادامه خواهد داشت.