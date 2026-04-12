لیلاسادات ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین اقدامات این اداره‌کل در حوزه مدیریت بحران اجتماعی اظهار کرد: نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در دوره‌های پرتنش بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

وی اضافه کرد: سمن‌ها با فعالیت داوطلبانه و شبکه ارتباطی گسترده، فاصله موجود میان دولت و مردم را در شرایط بحرانی پر می‌کنند و می‌توانند به تقویت اعتماد اجتماعی کمک کنند.

ابطحی با اشاره به برگزاری نشست‌های مستمر با تشکل‌ها و خیریه‌های شاخص استان توضیح داد: این جلسات با هدف افزایش هماهنگی و آگاهی از ظرفیت‌های متقابل برگزار می‌شود و خروجی آن جهت‌دهی خدمات اجتماعی به سمت نیازهای فوری و قابل پیشگیری در دوران جنگ و پساجنگ است.

وی گفت: تجربه جنگ ۱۲روزه اخیر نشان داد هنگامی که سمن‌ها از توان یکدیگر مطلع باشند، امکان ارائه خدمات متناسب با اقتضائات دفاعی و حمایتی فراهم می‌شود و واکنش‌ها انسجام و سرعت بیشتری پیدا می‌کند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان افزود: در حوزه پشتیبانی از شرایط جنگی نیز جلسات مشترکی با دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله جمعیت هلال‌احمر، حوزه بهداشت و درمان و آموزش‌وپرورش برگزار شده است. در این جلسات مقرر شد دستگاه‌ها با رویکرد محله‌محور، رصد دقیق اتفاقات محلی را برعهده بگیرند و نقش خود را در تقویت تاب‌آوری اجتماعی ایفا کنند.

به گفته او، یکی از محورهای پیگیری این اداره‌کل، توجه به خانواده‌های شهدا و بررسی وضعیت خدمات حمایتی است.

ابطحی گفت: در کمیته اجتماعی، مسائل مرتبط با بنیاد شهید مطرح و مقرر شد دیدار با خانواده‌های معظم شهدا با هماهنگی دقیق و منظم بنیاد دنبال شود تا امور حمایتی این خانواده‌ها بدون وقفه ادامه داشته باشد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همچنین از بازدید خود از مرکز «سراج» در کاشان خبر داد و توضیح داد این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌های محله‌محور و وضعیت مراکز تخصصی انجام شده است.

وی افزود: برنامه‌های مشابهی در شهرستان‌هایی مانند فلاورجان نیز در حال پیگیری است و نتایج آن در قالب گزارش‌های شفاف در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.