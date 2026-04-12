۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

ابطحی: سمن‌ها فاصله دولت و مردم را در بحران‌ها پر می‌کنند

اصفهان-مدیرکل اموراجتماعی استانداری اصفهان گفت:سمن‌ها درشرایط جنگی حلقه اتصال دولت و مردم هستند و برنامه‌های هماهنگی باتشکل‌ها ودستگاه‌های خدمات‌رسان برای تقویت مدیریت بحران ادامه دارد.

لیلاسادات ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین اقدامات این اداره‌کل در حوزه مدیریت بحران اجتماعی اظهار کرد: نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در دوره‌های پرتنش بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

وی اضافه کرد: سمن‌ها با فعالیت داوطلبانه و شبکه ارتباطی گسترده، فاصله موجود میان دولت و مردم را در شرایط بحرانی پر می‌کنند و می‌توانند به تقویت اعتماد اجتماعی کمک کنند.

ابطحی با اشاره به برگزاری نشست‌های مستمر با تشکل‌ها و خیریه‌های شاخص استان توضیح داد: این جلسات با هدف افزایش هماهنگی و آگاهی از ظرفیت‌های متقابل برگزار می‌شود و خروجی آن جهت‌دهی خدمات اجتماعی به سمت نیازهای فوری و قابل پیشگیری در دوران جنگ و پساجنگ است.

وی گفت: تجربه جنگ ۱۲روزه اخیر نشان داد هنگامی که سمن‌ها از توان یکدیگر مطلع باشند، امکان ارائه خدمات متناسب با اقتضائات دفاعی و حمایتی فراهم می‌شود و واکنش‌ها انسجام و سرعت بیشتری پیدا می‌کند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان افزود: در حوزه پشتیبانی از شرایط جنگی نیز جلسات مشترکی با دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله جمعیت هلال‌احمر، حوزه بهداشت و درمان و آموزش‌وپرورش برگزار شده است. در این جلسات مقرر شد دستگاه‌ها با رویکرد محله‌محور، رصد دقیق اتفاقات محلی را برعهده بگیرند و نقش خود را در تقویت تاب‌آوری اجتماعی ایفا کنند.

به گفته او، یکی از محورهای پیگیری این اداره‌کل، توجه به خانواده‌های شهدا و بررسی وضعیت خدمات حمایتی است.

ابطحی گفت: در کمیته اجتماعی، مسائل مرتبط با بنیاد شهید مطرح و مقرر شد دیدار با خانواده‌های معظم شهدا با هماهنگی دقیق و منظم بنیاد دنبال شود تا امور حمایتی این خانواده‌ها بدون وقفه ادامه داشته باشد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همچنین از بازدید خود از مرکز «سراج» در کاشان خبر داد و توضیح داد این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌های محله‌محور و وضعیت مراکز تخصصی انجام شده است.

وی افزود: برنامه‌های مشابهی در شهرستان‌هایی مانند فلاورجان نیز در حال پیگیری است و نتایج آن در قالب گزارش‌های شفاف در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

