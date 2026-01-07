به گزارش خبرنگار مهر، لیلاسادات ابطحی، بعدازظهر چهارشنبه در هجدهمین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: با اجرای قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» از سال ۱۴۰۰، سیاست‌گذاری‌ها در استان اصفهان به سمت تقویت نقش تشکل‌های مردمی در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و درمانی سوق داده شده است.

وی افزود: دستورالعمل‌های مربوط به توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این زمینه به فرمانداری‌های سراسر استان ابلاغ شده و فرایند تأسیس تشکل‌های مرتبط با جوانی جمعیت، سلامت روان و تحکیم خانواده با سرعت بیشتری در حال انجام است.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان با اشاره به افزایش استقبال عمومی برای راه‌اندازی تشکل‌های تخصصی، تصریح کرد: تقویت گروه‌های محلی، آموزش مهارت‌های فرزندپروری و پیش‌بینی حمایت‌های مالی از سمن‌های فعال از محورهای اصلی این دستورالعمل‌هاست و استانداری و فرمانداری‌ها پیگیری مستمر این اقدامات را در دستور کار دارند.

ابطحی با بیان اینکه در شهرستان‌های استان شاهد شکل‌گیری انجمن‌هایی با رویکرد جوانی جمعیت هستیم، گفت: انجمن علمی طب مکمل مراحل نهایی تأسیس را طی می‌کند و «انجمن سفیران مردمی نفس» نیز از زمان آغاز فعالیت، اقدامات مؤثری در حوزه فرهنگ‌سازی و ارتقای سلامت خانواده انجام داده است.

وی ادامه داد: جلسات متعددی میان استانداری و تشکل‌های فعال برگزار شده تا متقاضیان و متخصصان به سمت فعالیت‌های هدفمند در این حوزه هدایت شوند و افزایش تعداد و اثربخشی سمن‌های فعال از اولویت‌های اصلی استان است.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان حمایت از زوجین نابارور را یکی از رویکردهای مهم استان دانست و افزود: نگاه ما به مسئله جمعیت صرفاً معطوف به فرزندآوری نیست، بلکه حمایت‌های اجتماعی و درمانی، تأمین اسکان موقت و کمک‌هزینه‌های درمانی برای زوج‌های متقاضی فرزندآوری نیز بخش مهمی از این سیاست‌ها محسوب می‌شود.

ابطحی در پایان با اشاره به مشارکت خیرین و دانشگاه‌های استان خاطرنشان کرد: با همراهی مراکز علمی و خیرین، اقدامات مؤثری برای حمایت درمانی و اجتماعی از زوجین نابارور در حال اجراست و نتایج این برنامه‌ها به‌زودی ملموس خواهد شد.