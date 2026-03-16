لیلا سادات ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توجه به سلامت روان جامعه پس از تنش‌ها و حوادث اخیر اظهار کرد: در پی اتفاقات و شرایطی که در ماه‌های گذشته رخ داد، لزوم حمایت روانی از شهروندان بیش از گذشته احساس شد و به همین منظور جلسات متعددی با حضور دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و گروه‌های مردمی برای هماهنگی در ارائه خدمات برگزار شد.

وی افزود: هدف از این هماهنگی‌ها آن است که خدمات مشاوره‌ای و حمایتی به صورت گسترده و در دسترس همه شهروندان قرار گیرد تا افرادی که تحت تأثیر این حوادث دچار فشارهای روحی یا اضطراب شده‌اند، بتوانند از حمایت‌های تخصصی بهره‌مند شوند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان با اشاره به سازوکار پاسخگویی به مطالبات مردمی ادامه داد: برای رسیدگی به خسارات و مشکلات عمرانی و فیزیکی، سامانه ۱۳۷ در نظر گرفته شده است تا شهروندان بتوانند موارد مربوط به خرابی‌ها و آسیب‌های زیرساختی را ثبت و پیگیری کنند.

وی تاکید کرد: در کنار این موضوع، تمرکز اصلی بر حوزه سلامت روان جامعه است و در این زمینه سامانه ۱۲۳ به عنوان اورژانس اجتماعی به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایتی به شهروندان است.

ابطحی همچنین از حضور فعال گروه‌های مردمی در این روند خبر داد و گفت: در کنار ظرفیت‌های سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش، گروهی از مشاوران داوطلب تحت عنوان «مشاوران بدون مرز» به صورت جهادی وارد میدان شده‌اند و خدمات مشاوره‌ای خود را به شکل رایگان در اختیار خانواده‌ها و افراد آسیب‌دیده قرار می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: حضور این مشاوران و همراهی گروه‌های مردمی نقش مهمی در کاهش فشارهای روانی ناشی از فضای تنش و نگرانی‌های اجتماعی داشته و توانسته بخشی از دغدغه‌های خانواده‌ها را برطرف کند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان در پایان گفت: تلاش مجموعه مدیریت استان بر این است که با همکاری نهادهای دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های داوطلب، شبکه‌ای منسجم از حمایت‌های اجتماعی شکل گیرد تا از طریق آن ضمن دلجویی از مردم، زمینه ترمیم آسیب‌های روحی و تقویت همبستگی اجتماعی فراهم شود.