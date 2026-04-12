به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای با اشاره به پیام راهبردی اخیر رهبر معظم نوشت: بر این باوریم که دوران جدید پیشِ رو، دوران «شکوفایی تمدنی ایران قوی» است.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اِنّا فَتَحْنا لَکَ فَتْحاً مُبیناً وَ یَنصُرَکَ اللهُ نَصْراً عَزیزاً

بیش ازچهل روز از آن واقعه عظیم و جان‌گدازی می‌گذرد که آسمان ایران اسلامی را داغدار و دل‌های آزادگان جهان را جریحه‌دار ساخت؛ واقعه‌ای که نه‌تنها جغرافیای سیاسی این مرز و بوم، که عمق جان و باور ملتی بزرگ را لرزاند. چهل شبانه‌روز است که روح بلند قائد عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، خامنه‌ای کبیر (قدّس الله نفسه الزکیّه)، در میهمانی حضرت حق به ضیافت اولیاء و شهدا نشسته و ما ماندگانِ این کاروان نور، در فراق آن یگانه دوران، سر بر آستان بندگی سوده‌ایم.

اینک که به فضل الهی و به گواهی متن صریح پیام حکیمانه و راهگشای رهبر معظّم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (دام ظله العالی)، ملت قهرمان ایران پیروز قطعی این میدان لقب گرفته و طلیعه قدرت‌گیری دوباره جمهوری اسلامی در چشم جهانیان آشکار شده است، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که اساسنامه آن از دیرباز با هدف هماهنگی حضور میلیونی مردم در صحنه‌ها و مدیریت عملیات میدانی تبیین به امضای امام راحل عظیم‌الشأن و تثبیت رهبر شهیدمان رسیده است، در این چهل روز وظیفه خطیر خود را بر تبدیل داغ به حماسه و بسیج عواطف در مسیر عزم ملی متمرکز ساخت.

این بیانیه، سند لبیک و اعلام آمادگی این جمع خادم و شبکه گسترده مردمی ذیل آن در برابر فرازهای ده‌گانه پیام راهبردی اخیر است. بر این باوریم که دوران جدید پیشِ رو، دوران «شکوفایی تمدنی ایران قوی» است و شرط بقا و رشد این نعمت الهی، شکر عملی در قالب تلاش بی‌وقفه و استمرار حضور در میدان می‌باشد. اینک با استعانت از درگاه ربوبی و توسل به ذوات مقدسه معصومین (علیهم‌السلام)، محورهای ده‌گانه ذیل به‌عنوان میثاق‌نامه کاری با ملت شریف ایران تقدیم می‌گردد.

محورهای ده‌گانه بیانیه (لبیک به فرامین رهبری)

محور اول: تثبیت و توسعه حماسه‌آفرینی ملی در ادامه راه دفاع مقدس سوم

با درک عمیق از ماهیت تبدیل تهدید نظامی به فرصت تمدنی در بزنگاه تاریخی کنونی، اعلام می‌داریم که تمامی ظرفیت‌های عملیاتی موجود برای ماندگاری روحیه حماسی و جلوگیری از رخوت پس از بحران، آماده و در حالت بسیج کامل نگاه داشته شده است. باور راسخ داریم که ملت ایران در چهل روز گذشته با تأسی به میراث‌داران عاشورای حسینی، نه یک عزاداری منفعل، که یک رزمایش عظیم اقتدار اجتماعی را به نمایش گذاشت. در این مسیر، متعهد می‌گردیم با برنامه‌ریزی منسجم در مناسبت‌های ملی و مذهبی پیشِ رو، این شعله فروزان غیرت ایرانی را از مساجد و محلات تا میادین بزرگ کشور امتداد بخشیم تا همگان بدانند اراده ملت ایران با هیچ ابزار مادی و تروری شکستنی نیست.

محور دوم: تداوم راهبردی حضور میدانی به‌عنوان پشتوانه قدرت ملی در عرصه دیپلماسی

بر اساس رهنمودهای صریح و حکیمانه رهبری مبنی بر عدم توقف حضور مردمی به صرف اعلام آمادگی برای مذاکره، حضور در خیابان و میدان را جزئی لاینفک از قدرت چانه‌زنی نظام اسلامی در برابر دشمنان می‌دانیم. خود را ملزم به تداوم و تقویت پویش‌های مردمی نظیر «جان‌فدا» و سایر اجتماعات خودجوش دانسته و اعلام می‌کنیم که سنگر مسجد و خیابان، عقبه راهبردی میز مذاکره است.به نمایندگی از مردم غیور ایران اعلام می‌داریم که هرگونه تصمیم‌سازی در سطوح عالی نظام، از پشتیبانی بی‌دریغ و متراکم توده‌های میلیونی برخوردار خواهد بود و ما وظیفه داریم این پشتیبانی را پیوسته و پرشکوه به نمایش بگذاریم.

محور سوم: جهاد تبیین برای بازشناسی شخصیت جامع و ذوابعاد رهبر شهید

در ادامه مسیر تبیینی، وظیفه خطیر خود می‌دانیم که از تقلیل شخصیت بی‌بدیل رهبر شهید به وجوه محدود رسانه‌ای جلوگیری نماییم. اگرچه آن شهید سعید در عرصه هنر و ذوق نیز سرآمد بود، اما رسالت امروز ما شناساندن ابعاد راهبردی و تمدنی شخصیت ایشان به نسل جوان است. با تکیه بر شبکه نخبگانی و راویان مکتب انقلاب، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تبیین هنر نهادسازی هدفمند، هنر تربیت اجتماعات بزرگ، و قدرت ابداع راهبردی ایشان آغاز خواهد شد تا این گنجینه گرانبهای تجربه زیسته، به سرمایه فکری و عملی مدیران و آحاد مردم در گام بعدی انقلاب بدل شود.

محور چهارم: نهادینه‌سازی «نماد مشت گره‌کرده» به‌عنوان نماد عزم ملی و بین‌المللی مقاومت

در لبیک به اشاره پرمعنای رهبر حکیم انقلاب به «مشت گره‌کرده» رهبر شهید در واپسین لحظات حیات دنیوی، این نماد پرمعنا به‌عنوان شعار بصری و رسانه‌ای محوری برنامه‌های آتی قرار خواهد گرفت.

این مشت که عصاره عقده‌گشایی از ظلم تاریخی مستکبران و نماد «نه» بزرگ ملت ایران به تحقیر و استعمار است، در قالب‌های هنری فاخر، یادمان‌های شهری و تولیدات چندرسانه‌ای به‌عنوان یک زبان مشترک جهانی میان حق‌طلبان ترویج خواهد شد. در این راه، دست همکاری به سوی هنرمندان متعهد و طراحان انقلابی دراز می‌کنیم تا این نماد را به بلندای شأن صاحب آن اعتلا بخشند.

محور پنجم: پاسداری از گوهر وحدت ملی و ذوب شدن یخ‌های اختلافات سیاسی

دستاورد عظیم نزدیکی قلوب و همگرایی اقشار مختلف ذیل پرچم وطن در جریان دفاع مقدس سوم، امانتی الهی است که پاسداری از آن را تکلیف خود می‌دانیم. ضمن ارج نهادن به حضور گسترده آحاد ملت فارغ از گرایش‌های متنوع سیاسی و سلیقه‌ای، این رویکرد را تنها مسیر دستیابی به ایران قوی ارزیابی می‌کنیم. در مقام عمل، تمام برنامه‌های میدانی و مناسبتی با محوریت مشترکات ملی، منافع ایران عزیز و آرمان‌های بلند انقلاب طراحی شده و از هرگونه کنش واگرایانه که منجر به ایجاد شکاف یا بازگشت منازعات پیشین شود، پرهیز خواهد شد. همه دل‌بستگان به این آب و خاک شریک این حماسه ملی هستند.

محور ششم: اجرای عملیات گسترده پدافند شناختی و ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه

با استناد به هشدارهای مؤکد رهبری در خصوص مراقبت از مجاری ورودی ذهن و قلب ملت، قرارگاه پدافند شناختی محلات فعال می‌گردد. به ملت فهیم ایران هشدار می‌دهیم که رسانه‌های بیگانه و همسو با دشمن، خیرخواه این مرز و بوم نیستند و هر واژه و تصویر آنان آغشته به زهر ناامیدی و تحریف است. با استفاده از ظرفیت مساجد، هیئات مذهبی، مدارس و پایگاه‌های بسیج، برنامه‌های آموزشی و توجیهی گسترده‌ای برای ارتقای سواد رسانه‌ای و ایمن‌سازی روانی جامعه در برابر عملیات روانی دشمن به اجرا گذاشته خواهد شد. رویکرد ما یا ترک مواجهه با سمپاشی‌های دشمن است یا تحلیل محتوا با نگاه انتقادی و سوءظن راهبردی.

محور هفتم: ترویج فرهنگ «مواسات» به‌عنوان کلید گشایش درب‌های آسمان و رمز پیشرفت

با تأسی عمیق به سیره نورانی رهبر شهید و آن فراز تأمل‌برانگیز از حیات پرفراز و نشیب ایشان که به ایثار جوان خراسانی در خدمت به پدر اشاره دارد، گفتمان «مواسات» و «خیرخواهی خالصانه» به‌عنوان یک راهبرد قطعی اجتماعی و نه صرفاً یک توصیه اخلاقی، در دستور کار اصلی قرار گرفته است. باور داریم که رواج روحیه گذشت، کمک مؤمنانه و ایثار در میان آحاد مردم، نه‌تنها گره از مشکلات معیشتی می‌گشاید، بلکه گشاینده درب‌های رحمت آسمانی و امدادهای غیبی در عرصه‌های علمی و دفاعی نیز خواهد بود. شبکه گسترده تشکل‌های مردمی مأموریت دارند تا این فرهنگ را در بطن جامعه نهادینه سازند.

محور هشتم: آماده‌سازی افکار عمومی برای مطالبه حقوقی و راهبردی از متجاوزین و قدرت‌های متخاصم

در پاسخ به آن بخش از پیام رهبری که ترسیم‌کننده افق‌های فرامرزی و بازدارنده اقتدار ملی است، اعلام می‌داریم که آمادگی کامل برای زمینه‌سازی افکار عمومی جهت تحقق مطالبات به‌حق ملت ایران، از جمله دریافت غرامت و خون‌بهای شهدای مظلوم جنگ تحمیلی سوم و ایفای نقش مؤثرتر در معادلات ژئوپلیتیک منطقه، فراهم است. به‌عنوان تریبون ملت، صدای رسای مطالبه‌گری مردم را تا حصول نتیجه نهایی و احقاق کامل حقوق پایمال‌شده، در مجامع عمومی و رسانه‌ای بازتاب خواهیم داد.

محور نهم: تبیین چشم‌انداز تمدنی «ایران قوی» و خروج از دایره تنگ نگاه‌های مقطعی

با الهام از آن بخش از پیام رهبری که به نگاه تمدنی و تصویرسازی از افق‌های دوردست اشاره دارد، رسالت تاریخی خود را عبور از برنامه‌ریزی‌های مناسبتی و کوتاه‌مدت و ورود به عرصه روایت‌سازی تمدنی می‌دانیم. موظفیم به ملت بزرگ ایران نشان دهیم که چگونه این انقلاب از یک نهال زخم‌خورده در سال‌های نخستین، به شجره طیبه‌ای تنومند بدل گشته که سایه استوار آن بر پهنه وسیعی از جغرافیای سیاسی و فرهنگی جهان اسلام گسترده شده است. مأموریت در این مقطع، تبدیل این باور قلبی به یک گفتمان عمومی فراگیر و امیدآفرین برای نسل جوان است.

محور دهم: تجدید عهد با ولایت و توسل جمعی برای نصرت الهی و ظهور منجی

در پایان و به‌مثابه چکیده تمامی آنچه آمد، سر تعظیم بر آستان مقدس حضرت بقیه‌الله الاعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) می‌ساییم و اعلام می‌داریم که تمام توان تشکیلاتی و میدانی خود را مصروف لبیک به ندای رهبری و فراهم‌سازی مقدمات غلبه نهایی حق بر باطل خواهیم نمود. دل به دعای خاص آن حجت الهی بسته‌ایم و از عموم ملت مؤمن و شهیدپرور ایران می‌خواهیم که در این مقطع حساس، مساجد، مصلاها و بیت‌های نورانی شهدا را به قرارگاه‌های دائمی استغاثه، توسل و دعای فرج تبدیل نمایند. به اذن الهی، به‌زودی اثرات معجزه‌آسای این امدادهای غیبی را هم خود و هم دشمنان قسم‌خورده این ملت مشاهده خواهند کرد.

وَالسَّلامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ