اصلاح فرهنگ کار؛ مسیر هدایت جامعه به مشاغل پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، اله‌نظر شه‌بخش صبح یکشنبه در نشست با مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از گرایش به مشاغل کاذب ناشی از ناآگاهی از پیامدهای این فعالیت‌ها و نداشتن شناخت کافی از شغل‌های پایدار است و جریان اطلاع‌رسانی باید این واقعیت را روشن‌تر بیان کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان افزود: فرهنگ کار در استان نیازمند تقویت اساسی است و آشنایی دانش‌آموزان با مسیر صحیح ورود به بازار کار از مدرسه آغاز می‌شود.

شه‌بخش از توسعه خانه‌های فرهنگ کار، برنامه‌های آموزشی و اردوهای دانش‌آموزی در واحدهای تولیدی به‌عنوان اقدام‌های جاری این اداره‌کل یاد کرد و نقش نهادهای تبلیغی و رسانه‌ای را در تداوم فرهنگ‌سازی مؤثر دانست.