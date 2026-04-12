به گزارش خبرنگار مهر، آریانژاد پیش از ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی بارش‌های مناسب سال آبی جاری، سد چراغ‌ویس سقز به مرحله سرریز رسید و هم‌اکنون وضعیت منابع آبی استان در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وی افزود: علاوه بر سد چراغ‌ویس، سدهای زیویه، گاران، زریوار و سبدلو نیز سرریز کرده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده افزایش قابل توجه ذخایر آبی در استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان با اشاره به میزان بارندگی‌ها در سال جاری گفت: میانگین بارش در استان به ۴۱۵ میلی‌متر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ثبت ۲۸۲ میلی‌متر، رشد قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۸ سد در استان کردستان وجود دارد که مدیریت ۱۲ سد در اختیار استان است و بهره‌برداری از سایر سدها در اختیار استان‌های همجوار از جمله آذربایجان‌غربی و کرمانشاه قرار دارد.

آریانژاد خاطرنشان کرد: تداوم این شرایط می‌تواند نقش مهمی در تأمین آب بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی و شرب در ماه‌های پیش‌رو داشته باشد.