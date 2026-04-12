  1. استانها
  2. کردستان
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

سرریز سد چراغ‌ویس سقز؛ افزایش بارندگی‌ها پنج سد کردستان را لبریز کرد

سنندج- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان از سرریز سد چراغ‌ویس سقز خبر داد و اعلام کرد: در پی افزایش بارندگی‌های سال آبی جاری، پنج سد مهم استان به مرحله سرریز رسیده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آریانژاد پیش از ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی بارش‌های مناسب سال آبی جاری، سد چراغ‌ویس سقز به مرحله سرریز رسید و هم‌اکنون وضعیت منابع آبی استان در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وی افزود: علاوه بر سد چراغ‌ویس، سدهای زیویه، گاران، زریوار و سبدلو نیز سرریز کرده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده افزایش قابل توجه ذخایر آبی در استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان با اشاره به میزان بارندگی‌ها در سال جاری گفت: میانگین بارش در استان به ۴۱۵ میلی‌متر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ثبت ۲۸۲ میلی‌متر، رشد قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۸ سد در استان کردستان وجود دارد که مدیریت ۱۲ سد در اختیار استان است و بهره‌برداری از سایر سدها در اختیار استان‌های همجوار از جمله آذربایجان‌غربی و کرمانشاه قرار دارد.

آریانژاد خاطرنشان کرد: تداوم این شرایط می‌تواند نقش مهمی در تأمین آب بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی و شرب در ماه‌های پیش‌رو داشته باشد.

کد مطلب 6798875

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها