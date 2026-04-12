کاهش ۱۳ درصدی بارش در همدان؛ ۶۰ درصد مخازن سدهای همدان خالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اخلاص‌مند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت منابع آبی استان همدان اظهار کرد: میانگین بارش سال جاری همدان به ۲۳۵ میلی‌متر رسیده که در مقایسه با سال گذشته با ۲۶۸ میلی‌متر و میانگین بلندمدت با ۲۷۱ میلی‌متر، کاهش ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: این روند کاهشی به طور مستقیم بر منابع آب سطحی و زیرزمینی اثر گذاشته و موجب کاهش محسوس حجم مخازن سدهای استان شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با بیان اینکه ۶۰ درصد ظرفیت مخازن سدهای استان خالی است، گفت: کمبود بارش در مناطق کوهستانی، روند پرشدگی مخازن را کند کرده و استمرار این وضعیت می‌تواند خطر کمبود آب در فصل‌های گرم سال را افزایش دهد.

وی بیشترین میزان بارش استان را مربوط به حوضه آبریز کرخه در محدوده مطالعاتی نهاوند و ایستگاه وراینه با ۳۱۶ میلی‌متر دانست و بیان کرد: بارش این ایستگاه نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۳۱ درصد کاهش داشته است، همچنین کمترین میزان بارش مربوط به حوضه قره‌چای در ایستگاه قهاوند با ۱۶۳ میلی‌متر است که ۲۱ درصد نسبت به بلندمدت و ۱۹ درصد نسبت به سال گذشته کاهش نشان می‌دهد.

اخلاص‌مند با درخواست از مردم و دستگاه‌های اجرایی برای رعایت اصول مدیریت مصرف آب، بر اهمیت اجرای طرح‌های آبیاری نوین و بازیافت آب تأکید کرد و گفت: حفظ منابع آبی مسئولیت همگانی است.

سد اکباتان برای پیک مصرف آماده می‌شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح وضعیت ذخایر سدهای استان گفت: از مجموع ظرفیت ۱۰۷ میلیون مترمکعبی مخازن سدهای در دست بهره‌برداری، تنها ۴۳ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده که حدود ۴۰ درصد حجم آن را شامل می‌شود و بیش از نیمی از این میزان مربوط به سد کلان ملایر است.

وی با بیان اینکه سد اکباتان با گنجایش ۳۳.۸ میلیون مترمکعب، اکنون ۱۲.۹ میلیون مترمکعب ذخیره دارد که ۳۸ درصد ظرفیت آن را شامل می‌شود، ادامه داد: ذخیره این سد در مدت مشابه سال گذشته ۲۱.۹ میلیون مترمکعب بوده است.

اخلاص‌مند با اشاره به اینکه کاهش برداشت از سد اکباتان و ذخیره‌سازی کامل ورودی آن برای مدیریت پیک مصرف در دستور کار قرار گرفته است، افزود: ۵۴ درصد از مخزن سد کلان ملایر با ۲۴.۳ میلیون مترمکعب آب پر است و سد سرابی تویسرکان نیز با ۳.۸ میلیون مترمکعب، ۴۲ درصد حجم مخزن را در اختیار دارد.

وی در تشریح وضعیت سدهای کوچک‌تر استان گفت: سد شیرین‌سو با ۱۶ درصد پرشدگی (۰.۷ میلیون مترمکعب)، سد نعمت‌آباد با ۱۱ درصد (۰.۵ میلیون مترمکعب)، سد آبشینه با ۲ درصد (۰.۰۸ میلیون مترمکعب) و سد شنجور با کمتر از ۱۵ درصد ظرفیت، در شرایط کم‌آبی قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان همچنین به اهمیت سد تالوار در تامین آب شرب استان اشاره کرد و گفت: این سد اکنون ۵۹.۸ میلیون مترمکعب ذخیره دارد و انتقال آب از آن به همدان با شدت ۷۸۰ لیتر بر ثانیه ادامه دارد تا نیاز شبکه توزیع تأمین شود.

اخلاص‌مند تأکید کرد: با توجه به کاهش ذخیره سدها نسبت به سال گذشته، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در منابع آبی باید جدی‌تر از گذشته دنبال شود.