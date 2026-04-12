۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

پرداخت ۹۰میلیارد ریال خسارت به واحدهای مسکونی آسیب دیده آذربایجان شرقی

تبریز- مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی از پرداخت ۹۰ میلیارد ریال خسارت به ۷۲۷ واحد مسکونی آسیب‌دیده از جنگ رمضان در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌ الله سروری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:تاکنون هفت هزار و ۷۳۹ واحد آسیب‌دیده از جنگ رمضان در سطح آذربایجان شرقی ارزیابی شده که از این تعداد ۶ هزار و ۱۰۶ واحد مسکونی و یک هزار و ۶۳۳ واحد تجاری بوده است.

وی با اشاره به روند رسیدگی به خسارت‌ها افزود:بر اساس بررسی‌های انجام شده ۹۶ واحد از واحدهای آسیب‌دیده نیازمند احداث مجدد یا مقاوم‌سازی هستند و اقدامات لازم برای تعیین تکلیف آنها در حال انجام است.

سروری ادامه داد:همچنین یک هزار و ۹۸۹ واحد مسکونی توسط مالکان تعمیر شده و هزینه‌های مربوط به تعمیرات آنها از سوی بنیاد مسکن پرداخت شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی گفت:در کنار این اقدامات در و پنجره و شیشه یک هزار و ۹۸۱ واحد آسیب‌دیده نیز نصب شده و هزینه‌های آن بر اساس فاکتورهای ارائه شده توسط بنیاد مسکن تامین شده است.

وی با اشاره به حمایت از خانوارهای خسارت‌دیده افزود:در این راستا ۲۵ خانوار خسارت‌دیده در تبریز برای اسکان به شهرداری این کلانشهر معرفی شده‌اند تا تمهیدات لازم برای اسکان آنها فراهم شود.

سروری تاکید کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان روند ارزیابی خسارت‌ها و پرداخت کمک‌های مالی به واحدهای آسیب‌دیده را ادامه می‌دهد تا مشکلات خانوارهای خسارت‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

