پرداخت ۹۰میلیارد ریال خسارت به واحدهای مسکونی آسیب دیده آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الله سروری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:تاکنون هفت هزار و ۷۳۹ واحد آسیبدیده از جنگ رمضان در سطح آذربایجان شرقی ارزیابی شده که از این تعداد ۶ هزار و ۱۰۶ واحد مسکونی و یک هزار و ۶۳۳ واحد تجاری بوده است.
وی با اشاره به روند رسیدگی به خسارتها افزود:بر اساس بررسیهای انجام شده ۹۶ واحد از واحدهای آسیبدیده نیازمند احداث مجدد یا مقاومسازی هستند و اقدامات لازم برای تعیین تکلیف آنها در حال انجام است.
سروری ادامه داد:همچنین یک هزار و ۹۸۹ واحد مسکونی توسط مالکان تعمیر شده و هزینههای مربوط به تعمیرات آنها از سوی بنیاد مسکن پرداخت شده است.
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی گفت:در کنار این اقدامات در و پنجره و شیشه یک هزار و ۹۸۱ واحد آسیبدیده نیز نصب شده و هزینههای آن بر اساس فاکتورهای ارائه شده توسط بنیاد مسکن تامین شده است.
وی با اشاره به حمایت از خانوارهای خسارتدیده افزود:در این راستا ۲۵ خانوار خسارتدیده در تبریز برای اسکان به شهرداری این کلانشهر معرفی شدهاند تا تمهیدات لازم برای اسکان آنها فراهم شود.
سروری تاکید کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری دستگاههای اجرایی استان روند ارزیابی خسارتها و پرداخت کمکهای مالی به واحدهای آسیبدیده را ادامه میدهد تا مشکلات خانوارهای خسارتدیده در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
