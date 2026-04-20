۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

هوشیار: امسال چهار تقاطع غیرهمسطح جدید در تبریز به بهره برداری می‌رسد

تبریز- شهردار تبریز از تلاش برای تسهیل تردد شهروندان با بهره برداری از ۴ پل جدید در محدوده شرق شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب هوشیار ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به تداوم عملیات اجرایی این پل‌ها اظهار داشت: در دوره ششم مدیریت شهری، ۱۰ پل و تقاطع غیرهمسطح به بهره برداری رسیده که هر یک، تاثیر بسزایی در کاهش مشکلات ترافیکی منطقه خود داشته اند و بر این اساس و با توجه به نیاز معابر شهری به تغییر و تحول و ایجاد مجراهای عبوری جدید، شهرداری تبریز ۴ پل دیگر در شرق تبریز در دست اجرا دارد.

هوشیار افزود: در حال حاضر پل قره داغ در تقاطع جاده اهر و جاده قدیم تهران و پل سردار خرم در شهرک خاوران به سرعت در حال طی مراحل اجرایی هستند.

وی ادامه داد: دور برگردان دوکمال در مسیر دو کمال و پل شهید حیدری در مسیر اتوبان ولایت در کوی نصر نیز همانند دو پروژه دیگر در حال احداث هستند.

