  1. استانها
  2. اصفهان
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

۲۶ نفر از عوامل تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی نطنز دستگیر شدند

اصفهان_ فرمانده انتظامی شهرستان نطنز گفت: ۲۶نفر عناصر وطن فروش که اقدام به تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی نطنز می کردند دستگیر شدند.

سرهنگ مهدی حاجی بابائی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:با توجه به اهداف دشمن آمریکایی -صهیونی برای ایجاد بی ثباتی داخلی از طریق بهره گیری از گروهک ها و معاندین داخلی، طی روزهای گذشته با رصد اطلاعاتی و فنی، تعداد ۲۶ نفر از عناصر خود فروخته وطن فروش که در فضای مجازی اقدام به تشویش اذهان عمومی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت : این عناصر اقدام به تشویش اذهان عمومی،ایجاد ترس و اضطراب در جامعه،ناامنی ذهنی برای جامعه،تبلیغ به نفع دشمن، تحریک و سازماندهی عناصر مخل امنیت در فضای مجازی می کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نطنزضمن تقدیر و تشکر از مردم انقلابی گفت :از همه هموطنان عزیز می خواهیم هرگونه موارد مشکوک و تحرکات افراد سودجو و وطن فروش علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰گزارش دهند.

کد مطلب 6798933

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • صادق IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      هرنامردوطنفروشی که مرتکب ناامنی ونارضایتی به هرطریق ممکن بشه بایدسریعا دستگیروبه شدت مجازات بشه.همه مردم میدونن که کشورماموردتجاوزبیرحمانه دوجنایتکارجنگی قرارگرفتیم وسالهادرتحریم بودیم ومشکلات موجودکاملا طبیعیه.تولیدهمین موشکهاوپهبادهایی که ضامن امنیت واقتدارکشوروملت ماست،هزینه های سنگینی داشته واگراینهانبودندبلای لبنان وغزه وحتی بدترازاون سرملت میومد.بنابراین هرخائنی که بخوادموجودیت ایران وملت ایران روخدشه دارکنه،بایدبه شدت مجازات بشه وهموطنان عزیزلازمه درشناسایی خائنان به وطن وملت همکاری کنند.

