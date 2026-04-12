۲۶ نفر از عوامل تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی نطنز دستگیر شدند

سرهنگ مهدی حاجی بابائی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:با توجه به اهداف دشمن آمریکایی -صهیونی برای ایجاد بی ثباتی داخلی از طریق بهره گیری از گروهک ها و معاندین داخلی، طی روزهای گذشته با رصد اطلاعاتی و فنی، تعداد ۲۶ نفر از عناصر خود فروخته وطن فروش که در فضای مجازی اقدام به تشویش اذهان عمومی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت : این عناصر اقدام به تشویش اذهان عمومی،ایجاد ترس و اضطراب در جامعه،ناامنی ذهنی برای جامعه،تبلیغ به نفع دشمن، تحریک و سازماندهی عناصر مخل امنیت در فضای مجازی می کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نطنزضمن تقدیر و تشکر از مردم انقلابی گفت :از همه هموطنان عزیز می خواهیم هرگونه موارد مشکوک و تحرکات افراد سودجو و وطن فروش علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰گزارش دهند.