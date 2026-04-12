دختر نوجوان با ارسال محتوا به گروه معاندین باعث دستگیری مادرش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از وقوع موردی در فضای مجازی خبر داد که در آن دختری ۱۳ ساله با استفاده از خط تلفن همراه مادرش، در گروه‌های ضدانقلاب و معاند عضو شده و اقدام به بازنشر محتوای غیرقانونی کرده است.

بر اساس این گزارش، این رخداد بار دیگر اهمیت نظارت والدین بر نحوه استفاده فرزندان از شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه در سنین نوجوانی، را برجسته می‌کند.

کارشناسان حوزه فضای مجازی در این خصوص تأکید دارند که دسترسی آسان نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی، در صورت نبود راهنمایی و کنترل مناسب، می‌تواند زمینه‌ساز انتشار محتوای آسیب‌زا یا حتی غیرقانونی شود.

در همین راستا، به خانواده‌ها توصیه شده است با برقراری گفتگوهای مستمر با فرزندان، آنان را نسبت به قوانین و مخاطرات فضای مجازی آگاه کرده و از ابزارهای نظارتی و کنترلی مناسب استفاده کنند.

این گزارش می‌افزاید: آموزش مهارت‌های رسانه‌ای و سواد دیجیتال به نوجوانان، در کنار حضور فعال و آگاهانه والدین در فضای مجازی، از مهم‌ترین راهکارها برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی و جلوگیری از مواجهه فرزندان با محتوای مضر و غیرقانونی است.