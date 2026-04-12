امکان شرکت مشروط در آزمون جامع دکتری بدون ارائه نمره زبان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی وزارت بهداشت با صدور ابلاغیهای به همه دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی کشور اعلام کرد: دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع دوره دکتری تخصصی (Ph.D) که موفق به کسب نمره قبولی در آزمون زبان انگلیسی نشدهاند در صورت برگزاری آزمون جامع (Ph.D) تا پایان خردادماه ۱۴۰۵، میتوانند بهصورت مشروط در آن شرکت کنند.
در این ابلاغیه که با امضای دکتر طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت به دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است، آمده است: دانشجویانی دکترای تخصصی که موفق به کسب نمره قبولی در آزمون زبان انگلیسی MHLE نشدهاند و دارای سایر شرایط شرکت در آزمون جامع هستند، در صورت برگزاری این آزمون(Ph.D) حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۵، میتوانند به صورت مشروط( کسب نمره قبولی در آزمون زبان انگلیسی بعد از برگزاری و قبولی در آزمون جامع) در آزمون جامع شرکت کنند.
همچنین دانشجویان در صورت قبولی در آزمون جامع و شروع مرحله پژوهشی ملزم به کسب حد نصاب نمره زبان انگلیسی تا قبل از ارائه اولین گزارش ۶ ماهه فعالیتهای علمی و پژوهشی خود هستند.
گفتنی است برای آزمونهایی که پس از خردادماه ۱۴۰۵ برگزار میشود، ارائه نمره زبان همچنان پیشنیاز شرکت در آزمون جامع خواهد بود.
