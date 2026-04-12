به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری ظهر یکشنبه در جریان آغاز عملیات نشاکاری مکانیزه برنج در یکی از روستاهای شهرستان میاندورود، به تحولات اخیر در حوزه تأمین نهاده‌ها اشاره کرد و گفت: تغییر سیاست‌های ارزی، مستقیماً بر قیمت نهاده‌ها و تجهیزات کشاورزی اثر گذاشته و هزینه تولید را افزایش داده است.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی افزود: در شرایطی که کشاورزان با رشد هزینه‌ها روبه‌رو هستند، تعیین قیمت محصولات به‌ویژه برنج باید متناسب با این واقعیت‌ها انجام شود تا توازن میان تولید و بازار حفظ شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، توسعه مکانیزاسیون را یکی از راهکارهای مهم برای مدیریت هزینه‌ها دانست و تصریح کرد: حرکت به سمت کشت مکانیزه می‌تواند علاوه بر کاهش وابستگی به نیروی انسانی، بهره‌وری تولید را نیز افزایش دهد.

تیموری همچنین با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در حوزه تأمین کالاهای اساسی گفت: همزمان با اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی، برنامه‌هایی برای حمایت از مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شده که از جمله آن می‌توان به اجرای طرح‌های حمایتی در تأمین اقلام ضروری اشاره کرد.

وی درباره وضعیت تأمین نهاده‌ها نیز خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از کود مورد نیاز پیش از آغاز فصل کشت تأمین شده و با وجود برخی محدودیت‌ها در زنجیره تأمین، روند توزیع همچنان ادامه دارد.

تیموری در پایان به وضعیت تسهیلات بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در حوزه تأمین ماشین‌آلات، استقبال مناسبی از تسهیلات صورت گرفته و میزان جذب منابع از پیش‌بینی‌ها فراتر رفته است؛ موضوعی که می‌تواند به نوسازی و بهبود روند تولید در استان کمک کند.