سفر هیئت بلندپایه وزارت زراعت افغانستان به روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر از صدای افغان، دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت دولت طالبان اعلام کرد: مولوی صدراعظم عثمانی، معین زراعت و مالداری این وزارت در رأس یک هیئت بلندپایه در یک سفر رسمی شش‌روزه به فدراسیون روسیه (شهرهای مسکو و سن‌پترزبورگ) اعزام شده است.

این هیئت از تاریخ ۱۲ الی ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ از مراکز مهم علمی و تحقیقاتی در بخش زراعت روسیه بازدید خواهد کرد.

براساس این گزارش، این هیئت از سیستم‌های بندری و روندهای صادراتی نیز بازدید کرده و درباره تسهیل صادرات محصولات زراعی با مقامات روس تبادل نظر خواهد کرد.