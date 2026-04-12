۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

سفر هیئت بلندپایه وزارت زراعت افغانستان به روسیه

یک هیئت بلندپایه از وزارت زراعت افغانستان برای گسترش همکاری‌های دوجانبه به روسیه سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از صدای افغان، دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت دولت طالبان اعلام کرد: مولوی صدراعظم عثمانی، معین زراعت و مالداری این وزارت در رأس یک هیئت بلندپایه در یک سفر رسمی شش‌روزه به فدراسیون روسیه (شهرهای مسکو و سن‌پترزبورگ) اعزام شده است.

این هیئت از تاریخ ۱۲ الی ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ از مراکز مهم علمی و تحقیقاتی در بخش زراعت روسیه بازدید خواهد کرد.

براساس این گزارش، این هیئت از سیستم‌های بندری و روندهای صادراتی نیز بازدید کرده و درباره تسهیل صادرات محصولات زراعی با مقامات روس تبادل نظر خواهد کرد.

