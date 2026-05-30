دولت طالبان خواهان گسترش روابط با ترکمنستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، محمد حسن آخوند، نخست‌وزیر دولت سرپرست افغانستان گفت: کابل خواهان گسترش همکاری با عشق‌آباد در حوزه‌های سیاسی، تجاری، ترانزیتی، فرهنگی و سایر زمینه‌هاست.

دولت سرپرست افغانستان هنوز از طرف مجامع بین المللی به عنوان دولت قانونی این کشور شناخته نشده است.

ایران و سایر کشورهای همسایه افغانستان ضمن حمایت از دولت کابل، از طالبان خواسته اند تا برای تشکیل یک دولت فراگیر که همه گروه های قومی و مذهبی این کشور را در بر بگیرد تلاش کند.

دولت طالبان به خاطر انزوای بین المللی و بازگشت گسترده آوارگان از سایر کشورها، به شدت از نظر اقتصادی تحت فشار است.