  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

دولت طالبان خواهان گسترش روابط با ترکمنستان شد

دولت طالبان خواهان گسترش روابط با ترکمنستان شد

نخست‌وزیر دولت طالبان در افغانستان بر گسترش روابط با ترکمنستان در همه زمینه‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، محمد حسن آخوند، نخست‌وزیر دولت سرپرست افغانستان گفت: کابل خواهان گسترش همکاری با عشق‌آباد در حوزه‌های سیاسی، تجاری، ترانزیتی، فرهنگی و سایر زمینه‌هاست.

دولت سرپرست افغانستان هنوز از طرف مجامع بین المللی به عنوان دولت قانونی این کشور شناخته نشده است.

ایران و سایر کشورهای همسایه افغانستان ضمن حمایت از دولت کابل، از طالبان خواسته اند تا برای تشکیل یک دولت فراگیر که همه گروه های قومی و مذهبی این کشور را در بر بگیرد تلاش کند.

دولت طالبان به خاطر انزوای بین المللی و بازگشت گسترده آوارگان از سایر کشورها، به شدت از نظر اقتصادی تحت فشار است.

کد مطلب 6844756

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها