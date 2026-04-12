۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

بیش از ۵۵ کیلو کوکائین از یک باند توزیع مواد مخدر کشف شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا گفت: یکی از باندهای اصلی تهیه و توزیع ماده مخدر کوکائین منهدم و از این شبکه بیش از ۵۵ کیلوگرم ماده مخدر کوکائین کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایرج کاکاوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا اظهار داشت: راستای برنامه ریزی های راهبردی، موثر و با هدف برخورد جدی با باندها و شبکه های تهیه و توزیع مواد مخدر از نوع کوکائین با منشاء کشورهای تولید کننده، معاونت امور منطقه ای و امور بین الملل پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در راستای تحقق اهداف بلند مدت خود پس ۶ ماه فعالیت های بی وقفه اطلاعاتی شناسائی عناصر و باندهای ورود کوکائین به داخل خاک کشورمان و ترانزیت آن در کار ویژه خود قرار داد.

وی افزود: در نهایت با شناسایی عناصر اصلی برخی از باندهای فعال این گونه مواد مخدر پس از هماهنگی با مقامات محترم قضایی، اقدام به انهدام یکی از باندهای اصلی تهیه و توزیع ماده مخدر کوکائین کرده و از این شبکه بیش از ۵۵ کیلوگرم ماده مخدر کوکائین کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا بیان کرد : ۳ نفر از جمله سرکرده باند مزبور که فعالیت های گسترده ای در امر توزیع کوکائین در کشور داشتند، دستگیر شدند.

سردار کاکاوند گفت : شناسایی و برخورد با سایر باندها و عناصر تهیه و توزیع ماده مخدر کوکائین کماکان در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا است.

