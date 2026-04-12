۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

۵۵ معتاد متجاهر در فلاورجان جمع‌آوری شدند

اصفهان -فرمانده انتظامی فلاورجان گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، ۵۵ معتاد متجاهر از سطح شهر جمع‌آوری و به مراکز بازپروری منتقل شدند.

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر و ساماندهی معتادان متجاهر خبر داد.

وی اظهار کرد: این طرح در پاسخ به مطالبات مردمی و با هدف ایجاد آرامش در سطح شهرستان اجرا شده است.

فرمانده انتظامی فلاورجان با اشاره به اجرای طرح «آرامش» اضافه کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با مشارکت کلانتری‌های تابعه، چندین پاتوق مصرف مواد مخدر را شناسایی کرده و در جریان عملیات، ۵۵ معتاد متجاهر و کارتن‌خواب را جمع‌آوری کردند.

سرهنگ هادیان افزود افراد دستگیرشده پس از طی مراحل قانونی، برای طی فرآیندهای درمانی و بازپروری به مراکز مربوطه منتقل شده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ تصریح کرد: پلیس در مسیر مبارزه با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر مصمم است و هیچ‌گونه خللی در اجرای این مأموریت ایجاد نخواهد شد.

وی از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات مرتبط با توزیع و فروش مواد مخدر را از طریق سامانه ۱۱۰ گزارش کنند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

کد مطلب 6798964

