سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت مقابله با خردهفروشان مواد مخدر و ساماندهی معتادان متجاهر خبر داد.
وی اظهار کرد: این طرح در پاسخ به مطالبات مردمی و با هدف ایجاد آرامش در سطح شهرستان اجرا شده است.
فرمانده انتظامی فلاورجان با اشاره به اجرای طرح «آرامش» اضافه کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با مشارکت کلانتریهای تابعه، چندین پاتوق مصرف مواد مخدر را شناسایی کرده و در جریان عملیات، ۵۵ معتاد متجاهر و کارتنخواب را جمعآوری کردند.
سرهنگ هادیان افزود افراد دستگیرشده پس از طی مراحل قانونی، برای طی فرآیندهای درمانی و بازپروری به مراکز مربوطه منتقل شدهاند.
فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ تصریح کرد: پلیس در مسیر مبارزه با قاچاقچیان و خردهفروشان مواد مخدر مصمم است و هیچگونه خللی در اجرای این مأموریت ایجاد نخواهد شد.
وی از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات مرتبط با توزیع و فروش مواد مخدر را از طریق سامانه ۱۱۰ گزارش کنند تا اقدامات لازم در کوتاهترین زمان انجام شود.
نظر شما