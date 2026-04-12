۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

دستگیری خرده‌فروشان و جمع‌آوری معتادان متجاهر در سلسله

دستگیری خرده‌فروشان و جمع‌آوری معتادان متجاهر در سلسله

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری سارقان، خرده‌فروشان و جمع‌آوری معتادان متجاهر در سلسله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران پرتلاش انتظامی شهرستان سلسله در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و با انجام اقدامات هدفمند پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری دو نفر سارق حرفه‌ای شدند. بر اساس این گزارش، در تحقیقات از متهمان دستگیرشده ۵ فقره انواع سرقت نیز کشف شده است.

همچنین در ادامه این عملیات، پنج خرده‌فروش مواد مخدر توسط پلیس دستگیر و حدود یک کیلوگرم انواع مواد مخدر از آنان کشف شد.

در بخش دیگری از طرح‌های پاک‌سازی نقاط آلوده، مأموران انتظامی سلسله نسبت به جمع‌آوری ۲۷ معتاد متجاهر اقدام کردند.

پلیس تأکید کرد که طرح‌های مبارزه با سرقت، برخورد با خرده‌فروشی مواد مخدر و سامان‌دهی معتادان متجاهر با جدیت و به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

