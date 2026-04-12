به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری ظهر امروز یکشنبه در نشست بررسی مسائل حوزه تولید مرغ شهرستان کوهدشت با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت طیور، اظهار داشت: کوهدشت از ظرفیت‌های کم‌نظیری در زمینه تولید گوشت مرغ برخوردار است. مرغداری یک بخش حیاتی و زیربنایی در اقتصاد شهرستان محسوب می‌شود و برای تقویت این حوزه، وقت و اهتمام ویژه‌ای داریم.

وی با تأکید بر لزوم استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، افزود: باتوجه‌به ظرفیت‌های بسیار مناسب شهرستان، از تمامی مرغداران عزیز انتظار داریم عملیات جوجه‌ریزی را طبق برنامه انجام دهند و در این مسیر هیچ‌گونه تردیدی به خود راه ندهند.

فرماندار کوهدشت، به دغدغه اصلی تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: به‌صورت جدی پیگیر رفع مشکل نقدینگی مرغداران از طریق مراجع ذی‌ربط و تسهیلات بانکی خواهیم بود.

ناصری با ارائه آماری از وضعیت فعلی این صنعت در شهرستان، تصریح کرد: در حال حاضر ۸۹ واحد مرغداری در سطح شهرستان فعال هستند که بر اساس ابلاغیه، تاکنون ۱۶۸ هزار قطعه جوجه‌ریزی توسط آن‌ها انجام شده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این رقم تا پایان فروردین‌ماه به ۳۷۷ هزار قطعه خواهد رسید که گویای توان بالای تولیدی کوهدشت است.