به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بسیاری انتظار داشتند سایه سنگین جنگ و نگرانیهای متعاقب آن، بازار را با کمبود کالا، افزایش قیمتهای ناگهانی یا صفهای خرید طولانی مواجه کند، اما مشاهدات میدانی و اظهارات مسئولان اتحادیههای صنفی حاکی از روندی متفاوت است و بازار آرامشی نسبی را تجربه میکند.
از همان ابتدای آغاز درگیریها، نگرانی عمومی نسبت به تأثیرات اقتصادی جنگ بر زندگی روزمره، خصوصاً دسترسی به کالاهای اساسی، به شکل محسوسی افزایش یافت. هرچند تعطیلات نوروز و ایام ماه مبارک رمضان نیز به این نگرانیها دامن زد، اما عامل تعیینکننده در حال حاضر، آنطور که از شواهد برمیآید، توانایی شبکه توزیع و تدابیر پیشبینانه در تأمین کالا بوده است.
رضا کنگری رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران، با تأکید بر تداوم فعالیت واحدهای صنفی از روزهای نخست درگیری، اشاره میکند که در حال حاضر «هیچ گونه افزایش قیمتی در بازار نداریم». این در حالی است که در سالهای گذشته، حتی بدون وجود عامل استرسزایی چون جنگ، پس از ایام نوروز و با توجه به افزایش حقوق و دستمزد، شاهد نوسانات قیمتی بودیم. اما امسال، به گفته او، «دپوی کالا از سال گذشته» و همچنین «افزایش عرضه در برابر تقاضا» منجر به ایجاد یک فضای رقابتی میان توزیعکنندگان شده است. این رقابت، به جای افزایش قیمت، باعث تثبیت و کنترل نرخها گردیده است.
حجم مطلوب کالاهای موجود در شبکه توزیع
نکته کلیدی در تحلیل وضعیت فعلی بازار، وجود یک «سپر ایمنی» است. این سپر، ترکیبی از ذخایر موجود در واحدهای صنفی و از سویی، ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی است. به گفته رئیس اتحادیه بنکداران، با وجود عرضه مساعد بخش خصوصی، نیاز به استفاده از ذخایر دولتی احساس نشده است. این موضوع نشان میدهد که حجم کالاهای موجود در شبکه توزیع، توانسته پاسخگوی نیاز بازار باشد و نگرانی از بابت کمبود، حداقل در کوتاهمدت، برطرف شده است. او حتی با اطمینان خاطر بیان میکند که «حتی اگر ذخایر فعلی بنکداریها تمام شود، ذخایر وزارت جهاد کشاورزی بهقدری است که جای هیچ نگرانی نیست».
این اطمینانبخشی از سوی مسئولان، در شرایطی که جامعه در معرض فشارهای روانی ناشی از جنگ قرار دارد، اهمیت دوچندانی پیدا میکند. در حالی که هیجانات کاذب ممکن است در مقاطعی منجر به تشدید تقاضا شود، اما پیام اصلی به شهروندان این است که «اصلاً نگران معیشت خود نباشید؛ کالا بهوفور وجود دارد». این پیام، در صورت همراهی با رفتار مصرفکنندگان و پرهیز از خریدهای هیجانی، میتواند به حفظ ثبات بازار کمک شایانی کند.
البته، ناظران و کارشناسان اقتصادی همواره تأکید دارند که ثبات فعلی نباید باعث غفلت از رصد وضعیت شود. هرچند در حال حاضر بازار اقلام اساسی تهران در سایه جنگ، آرامشی غیرمنتظره را تجربه میکند، اما پویایی شرایط و احتمال بروز تحولات جدید، لزوم هوشیاری و آمادگی برای مدیریت بحرانهای احتمالی آتی را بیش از پیش نمایان میسازد. کنگری در این رابطه نیز میگوید که در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا رفتار خارج از عرف، توصیه مسئولان به گزارشدهی به سامانه ۱۲۴، راهکاری برای پایش و برخورد با اخلالگران احتمالی است.
در مجموع، بازار تهران در روزهای پس از آتشبس، تصویری از تابآوری و مدیریت را به نمایش گذاشته است؛ تابآوری که ریشه در تداوم فعالیت بخش خصوصی و پشتوانه ذخایر راهبردی دولت دارد و مدیریتی که در عمل، مانع از تبدیل نگرانیهای ناشی از جنگ به بحران اقتصادی در سبد معیشت مردم شده است.
