ثبات بازار؛ تأمین شکر، نان و مواد غذایی بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود شرایط خاص حاکم بر کشور در هفتههای اخیر، بررسیهای میدانی از بازار کالاهای اساسی نشان میدهد روند تأمین و توزیع اقلام پرمصرف از جمله شکر، برنج، نان و مرغ بدون وقفه ادامه دارد و فعالان این حوزه میگویند زنجیره تولید تا عرضه همچنان فعال است.
در شرایطی که نگرانی درباره تأمین کالاهای اساسی در چنین موقعیتهایی افزایش مییابد، گزارشهای میدانی از بازار و اظهارات مسئولان صنفی حاکی از آن است که نهتنها کمبودی در بازار مشاهده نشده، بلکه در برخی اقلام حتی کاهش قیمت نیز ثبت شده است.
فعالیت مستمر کارخانههای شکر
در حوزه تولید شکر، مسئولان صنعت تصفیه و تولید اعلام کردهاند کارخانهها با ظرفیت فعال در حال تولید هستند و عرضه این محصول به بازار به صورت مستمر انجام میشود.
بر اساس نرخهای اعلام شده، قیمتهای مصوب شکر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر است:
شکر سفید فله درب کارخانه هر کیلوگرم ۶۷۶ هزار و ۹۰۰ ریال
شکر سفید فله برای مصرفکننده هر کیلوگرم ۷۸۵ هزار ریال
شکر بستهبندی یک کیلوگرمی برای مصرفکننده ۸۵۰ هزار ریال
فعالان این صنعت تأکید دارند که تولید و توزیع شکر در حال انجام است و این محصول بدون وقفه در اختیار شبکه توزیع قرار میگیرد.
بازار مواد غذایی بدون تعطیلی
در همین حال، داوود کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که بخش مواد غذایی بازار حتی در روزهای ابتدایی جنگ نیز فعالیت خود را متوقف نکرده است.
به گفته او، از همان روزهای نخست، اتحادیه بنکداران برای نظارت بر بازار سه گروه عملیاتی تشکیل داده است.
کنگری در این باره گفت: «سه اکیپ در اتحادیه با حضور هیئتمدیره و کارکنان تشکیل دادیم و به صورت فیزیکی در بازار حضور داریم تا وضعیت عرضه و قیمتها را بررسی کنیم و اگر کمبودی مشاهده شد سریعاً پیگیری کنیم.»
وی افزود که تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر کمبود کالاهای اساسی در بازار دریافت نشده است و قیمتها نیز افزایش قابل توجهی نداشتهاند.
فروش برخی کالاها بدون سود
یکی از نکات قابل توجه در بازار این روزها، همراهی برخی واحدهای صنفی برای حفظ آرامش بازار است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران میگوید در برخی موارد، فروشندگان حتی کالاها را با همان قیمت خرید عرضه میکنند و سود قانونی خود را اعمال نمیکنند تا از ایجاد التهاب در بازار جلوگیری شود.
به گفته فعالان صنفی، این اقدام به ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها کمک کرده است.
ذخایر کالا در وضعیت مطلوب
از سوی دیگر، همزمانی ماه مبارک رمضان با عید نوروز باعث شده حجم ذخایر کالاهای اساسی در کشور افزایش پیدا کند.
کنگری در این زمینه توضیح داد که به دلیل این تقارن، میزان ذخیره کالاها تقریباً دو برابر حالت عادی شده است.
او گفت: «دپوی کالاها در وضعیت مطلوبی قرار دارد و حتی در حال حاضر با کاهش مشتری مواجه هستیم.»
بر اساس گفتههای او، وفور کالا در بازار در کنار کاهش تقاضا موجب شده قیمت برخی اقلام نیز کاهش پیدا کند.
همچنین بررسی بازار نشان میدهد قیمت برخی کالاهای پرمصرف در هفتههای اخیر روند نزولی داشته است.
به عنوان نمونه، قیمت تخممرغ و حبوبات به گفته فعالان بازار روند کاهشی پیدا کرده است.
در بازار برنج نیز گزارشها حاکی از ثبات نسبی قیمتها در هفتههای اخیر است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران میگوید قیمت برنج ایرانی که پیش از این روند افزایشی داشت، در حدود ۴۰ روز گذشته به ثبات رسیده است.
به گفته او، افزایش عرضه یکی از دلایل اصلی این ثبات قیمتی محسوب میشود.
در حال حاضر برنج هندی حدود ۱۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج پاکستانی نیز حدود ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ تومانبه دست مصرفکننده میرسد.
کنگری معتقد است هرچه میزان عرضه کالا در بازار افزایش پیدا کند، ثبات قیمتها نیز بیشتر خواهد شد.
تداوم تولید در صنعت مرغداری
در حوزه تولید محصولات پروتئینی نیز فعالیتها ادامه دارد.
اگرچه به گفته فعالان این حوزه، در زمینه حملونقل و مسائل لجستیکی برای تأمین نهادههای دامی چالشهایی وجود دارد، اما این مشکلات موجب توقف تولید نشده است.
مرغداران همچنان در حال فعالیت هستند و تاکنون گزارشی از کمبود مرغ در کشور ثبت نشده است.
کنگری در این باره تأکید کرد: «تا امروز در هیچ نقطهای از کشور گزارشی مبنی بر کمبود مرغ به ما اعلام نشده است.»
فعالیت چندشیفته نانواییها
در حوزه تأمین نان نیز تمهیداتی برای پاسخگویی به نیاز مردم در نظر گرفته شده است.
بر اساس سیاستهای اتاق اصناف کشور و اداره کل غله استانها، در برخی مناطق نانواییها به صورت سه شیفت فعالیت میکنند تا نان به میزان کافی در اختیار مردم قرار گیرد.
همچنین برای جلوگیری از بروز کمبود در مناطق پرتردد و مسافرپذیر، سهمیه آرد فوقالعاده در اختیار برخی نانواییها قرار داده شده است.
فعالان این حوزه تأکید میکنند که در حال حاضر نان به اندازه نیاز مردم تأمین میشود و قیمت آن نیز تغییری نکرده است.
آرامش نسبی در بازار
مجموع گزارشهای میدانی و اظهارات فعالان صنفی نشان میدهد بازار کالاهای اساسی در شرایط فعلی از ثبات نسبی برخوردار است.
تداوم فعالیت کارخانهها، نظارت اتحادیهها، افزایش ذخایر کالا و همراهی برخی فروشندگان برای کنترل قیمتها از جمله عواملی است که به حفظ آرامش در بازار کمک کرده است.
با توجه به روند فعلی عرضه و موجودی مناسب کالاها، فعالان بازار معتقدند در صورت ادامه این شرایط، بازار کالاهای اساسی همچنان با ثبات نسبی همراه خواهد بود و نگرانی جدی درباره تأمین اقلام ضروری وجود ندارد.
نظر شما