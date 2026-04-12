۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

محیط‌بانان نمونه استانی اسفند ماه معرفی شدند

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اجرای طرح معرفی محیط بانان برتر استان‌ها به صورت ماهانه گفت: اسامی محیط‌بانان برتر کشور در اسفند ماه سال جاری معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، سرتیپ دوم ستاد رضا رستگار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به برنامه انتخاب ماهانه محیط‌بانان نمونه استانی، بر اساس جمع‌بندی مولفه‌ها در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، انسانی و اقدامات پیشگیرانه محیط‌بانان برتر اسفند ماه معرفی و از آنان قدردانی شد.


اسامی محیط‌بانان برتر به تفکیک هر استان به شرح زیر است:

«پرویز مردوار از استان اردبیل پیمان اخوت از استان چهارمحال و بختیاری سیف الله مرادی جابری از استان فارس حزب الله کناری از استان کهگیلویه و بویراحمد ابوطالب عرب از استان گلستان»

محدثه رمضانعلی

