به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، سرتیپ دوم ستاد رضا رستگار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به برنامه انتخاب ماهانه محیطبانان نمونه استانی، بر اساس جمعبندی مولفهها در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، انسانی و اقدامات پیشگیرانه محیطبانان برتر اسفند ماه معرفی و از آنان قدردانی شد.
اسامی محیطبانان برتر به تفکیک هر استان به شرح زیر است:
«پرویز مردوار از استان اردبیل پیمان اخوت از استان چهارمحال و بختیاری سیف الله مرادی جابری از استان فارس حزب الله کناری از استان کهگیلویه و بویراحمد ابوطالب عرب از استان گلستان»
