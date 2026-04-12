به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، سرتیپ دوم ستاد رضا رستگار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به برنامه انتخاب ماهانه محیط‌بانان نمونه استانی، بر اساس جمع‌بندی مولفه‌ها در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، انسانی و اقدامات پیشگیرانه محیط‌بانان برتر اسفند ماه معرفی و از آنان قدردانی شد.



اسامی محیط‌بانان برتر به تفکیک هر استان به شرح زیر است:

«پرویز مردوار از استان اردبیل پیمان اخوت از استان چهارمحال و بختیاری سیف الله مرادی جابری از استان فارس حزب الله کناری از استان کهگیلویه و بویراحمد ابوطالب عرب از استان گلستان»