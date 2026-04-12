علی قاسمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت مناطق مسکونی آسیبدیده جنگ رمضان اظهار کرد: طبق بررسیهای انجامشده، حدود ۹۰ درصد واحدهایی که در جریان حملات موشکی و انفجاری آسیب دیدند، دچار خسارتهای جزئی شدهاند و عملیات مرمت آنها آغاز شده است. برآوردهای فنی نشان میدهد این بخش از کار ظرف حدود دو هفته نهایی خواهد شد.
وی ادامه داد: پس از موفقیت مرحله نخست جنگ رمضان و ایجاد فضای نسبی آرامش در سطح شهر، اکنون باید با همکاری شهروندان، دستگاههای اجرایی و گروههای جهادی، شرایط بازگشت سریع خانوادههایی که خانههایشان آسیب دیده مهیا شود. هنوز تعدادی از همشهریان به دلیل تخریب منازل در محلهای موقت زندگی میکنند و اولویت ما بازگرداندن آنان به سکونتگاه ثابت است.
قاسمزاده با اشاره به اینکه پیشتر برخی نقاط شهر به دلیل تهدیدهای مستمر امکان آغاز بازسازی نداشت، گفت: در روزهای اخیر با کاهش شرایط مخاطرهآمیز، مرمت این بخشها نیز وارد مرحله اجرایی شده و تیمهای عمرانی شهرداری در همان مناطق مشغول فعالیت هستند.
شهردار اصفهان درباره بخشهایی که آسیب شدیدتری دیدهاند توضیح داد: گروهی از واحدها نیازمند نوسازی کامل هستند. این پروژهها با مشارکت خیران، سازندگان و نیروهای جهادی آغاز شده و طبق جمعبندی کارشناسان بین شش ماه تا دو سال زمان میبرد. برای اجرای ایمن عملیات نیز ساکنان این منازل در محلهای دیگری اسکان داده میشوند.
وی افزود: شهرداری در حال مذاکره برای تأمین خانههای مناسب جهت اسکان موقت خانوادههای آسیبدیده است، اما پیشبرد این روند بدون همکاری مردم امکانپذیر نیست. تاکنون بیش از ۸۰ شهروند اصفهانی منازل خالی خود را در اختیار پویش نذر خدمت گذاشتهاند تا خانوادههایی که امکان بازگشت سریع به خانههایشان ندارند، در آنها سکونت یابند.
قاسمزاده با دعوت از مردم برای مشارکت در این اقدام خیرخواهانه تصریح کرد: از شهروندانی که خانه خالی در اختیار دارند درخواست میکنیم به پویش بپیوندند تا خانوادههایی که ناخواسته تحت تأثیر حملات دشمن قرار گرفتهاند، سریعتر از دغدغه اسکان رها شوند و زندگیشان به روال طبیعی بازگردد.
