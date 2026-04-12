۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

سمنان قطب تأمین مواد پروتئینی؛ ارسال ۷۰ درصد تولیدات به خارج از استان

سمنان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اعلام خودکفایی کامل این استان در تولید گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و شیر گفت: ۷۰ درصد از تولیدات استان به سایر استان‌های کشور ارسال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با تاکید بر اینکه هیچ کمبودی در استان وجود ندارد، ادامه داد: استان سمنان در تولید گوشت، مرغ، تخم مرغ و شیر کاملا خودکفا است.

وی ظرفیت تولید محصولات کشاورزی را در استان مطلوب خواند و اظهار کرد: ۷۰ درصد تولیدات استان سمنان به دیگر استان ها ارسال می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به موضوع تامین قند از کارخانه های استان اشاره داشت و افزود: کارخانه های قند به شش استان دیگر نیز خدمات لازم را ارائه می دهند.

قاسمی با تاکید بر اینکه کالاهای راهبردی نظیر برنج و روغن با رعایت اصول پدافند غیرعامل برای چندین ماه در استان ذخیره سازی شده است، تصریح کرد: در صورت نیاز این کالاها روانه بازار می شوند.

وی با اشاره به اینکه حمل نهاده ها از بنادر حتی طی روزهای تعطیل با سرعت بالا انجام گرفت، اضافه کرد: تولید کنندگان تا پایان فروردین ماه برای ثبت جمعیت دامی در سامانه بازار گاه به منظور تامین نهاده مورد نیاز فرصت دارند.

