به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثق در مراسم شهادت امام صادق(ع) در مسجد شهرک شهید مدرس همدان با اشاره به در تاریخ اسلام امام صادق(ع) یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های علمی و معنوی جهان اسلام به شمار می‌روند، اظهار کرد: امام صادق (علیه‌السلام) الگویی برای علم‌آموزی و پژوهش در تاریخ اسلام هستند.



وی در ادامه به نقش حیاتی مساجد در تربیت نسل جوان و انتقال ارزش‌های اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: توسعه فرهنگی در مساجد می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند و مساجد باید به مکان‌های منبع الهام و آرامش برای جامعه تبدیل شوند.



نماینده ولی فقیه در استان همدان در ادامه به اتحاد مسلمانان اشاره کرد و با تاکید بر اینکه اتحاد مسلمانان در برابر دشمنان مشترک، از ضروریات امروز است، افزود: جنگ‌های اخیر در کشورهای اسلامی نشان‌ می‌دهد نیاز به همبستگی و اتحاد بین مسلمانان باید بیشتر باشد.

وی با اشاره به اینکه همه ما باید در برابر ظلم و ستم علیه مسلمانان ایستادگی کنیم، ادامه داد: ایمان به خداوند و اتحاد، در برابر بحران‌ها می‌تواند ما را نجات دهد



آیت الله شعبانی موثق در ادامه به اهمیت دعای دسته جمعی اشاره کرد و با بیان اینکه دعای جمعی و همکاری در مساجد می‌تواند موجب تقویت روحیه جامعه شود، افزود: امروز مردم ایران با مقابله با دشمن صهیونیستی-آمریکایی، مایه سربلندی شیعه در جهان شده‌اند.