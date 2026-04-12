لزوم توسعه آموزش مبتنی بر فناوری در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان، با بیان اینکه مسیر توسعه از آموزش می‌گذرد، اظهار کرد: تقویت نظام آموزشی و توجه به کیفیت یادگیری، زمینه‌ساز ارتقای توانمندی‌های فردی و اجتماعی در جامعه است.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش افزود: نظام آموزشی باید با بهره‌گیری از ابزارهای جدید و روش‌های به‌روز، خود را با تحولات جهانی همسو کند و بستر رشد دانش‌آموزان را فراهم سازد.

استاندار مازندران، توانمندسازی معلمان را از ارکان اصلی تحول آموزشی برشمرد و گفت: ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای فرهنگیان، نقش مؤثری در بهبود کیفیت آموزش و تحقق اهداف تربیتی دارد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به آموزش‌های عمیق و مهارت‌محور تأکید کرد و افزود: پرورش دانش‌آموزانی توانمند و خلاق، نیازمند بازنگری در شیوه‌های آموزشی و تمرکز بر مهارت‌های کاربردی است.

در ادامه، فریدون کلبادی نژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به تداوم آموزش در شرایط فعلی گفت: فعالیت‌های آموزشی در بسترهای مجازی در حال انجام است و مدارس استان تا ابتدای اردیبهشت به‌صورت غیرحضوری به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی افزود: بررسی نحوه برگزاری امتحانات پایانی در دستور کار قرار دارد و برنامه‌های حمایتی آموزشی نیز برای دانش‌آموزان اجرا شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در پایان از تلاش معلمان برای استمرار جریان آموزش قدردانی کرد.