۷۶۰۰ پرونده موقوفه در استان اصفهان باز است؛کمبود نیروی انسانی در اوقاف

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ترحمی ظهر یکشنبه در نشست بررسی وضعیت موقوفات شهرستان گلپایگان اظهار کرد: استان اصفهان با دارا بودن ۲۵ هزار موقوفه، ۶۷ هزار رقبه و ۷۱۴ امامزاده و بقعه مذهبی، یکی از گستردهترین حوزههای وقفی کشور است و مدیریت این حجم از موقوفات نیازمند همکاری جدی دستگاههای اجرایی و مردم محلی است.
وی با اشاره به اینکه گلپایگان از شهرستانهای شاخص استان در حوزه وقف است، گفت: «بیش از هزار موقوفه و حدود سه هزار رقبه در این شهرستان ثبت شده و حدود ۴۰ امامزاده و تعداد قابل توجهی مسجد و حسینیه در آن فعال است. همین وسعت، ضرورت برنامهریزی دقیق و همافزایی دستگاهها را دوچندان میکند.»
ترحمی با بیان اینکه کمبود نیروی انسانی یکی از مهمترین چالشهای اوقاف است، افزود: استان دستکم به ۵۰۰ نیرو نیاز دارد اما امروز تنها یکپنجم این ظرفیت فعال است که بخشی از آنها نیز در آستانه بازنشستگی هستند. این موضوع مستقیماً بر رسیدگی به پروندهها و اجرای صحیح نیت واقفان تأثیر میگذارد.
شفافیت در درآمد موقوفات و اجرای نیت واقفان خط قرمز اوقاف است
مدیرکل اوقاف اصفهان با پاسخ به پرسشهایی درباره نحوه هزینهکرد درآمدها گفت: «درآمد هر موقوفه مطابق نیت واقف و در همان محل هزینه میشود و هیچ موقوفهای حق انتقال منابع به نقطه دیگر ندارد. سامانه جامع موقوفات تمام اطلاعات واقف، نیت، نحوه اجرا و گردش مالی را ثبت و رصد میکند و امکان انحراف وجود ندارد.»
وی افزود: ۵۶۰ نوع موضوعیت وقفی در استان وجود دارد؛ از کمک به ایتام و امور معیشتی تا فعالیتهای مذهبی و فرهنگی. اگر جایی کمبود منابع وجود داشته باشد، امکان استفاده از ظرفیت ۵۰ درصد درآمد حفظ و احیای موقوفه برای تکمیل پروژهها وجود دارد و این به معنای کاهش سهم اجرای نیت نیست.
ترحمی با اشاره به برخی انتقادات نسبت به روند رسیدگی به پروندهها گفت: ۷۶۰۰ پرونده در استان اصفهان در حوزههای مختلف وقف ایجاد شده است. گلپایگان تنها سه نیروی اجرایی دارد که طبیعتاً توانایی پیگیری همه پروندهها را ندارد. برای همین، آمادگی داریم با معرفی پنج نفر امین موقوفات در شهرستان، پروندههای شاخص با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود.
آمادگی اوقاف برای همکاری با شهرداری و دستگاههای اجرایی در پروژههای شهری گلپایگان
مدیرکل اوقاف با اشاره به ظرفیتهای توسعهای گلپایگان گفت: برای پروژههای شهری همچون ساماندهی کاروانسراها، احیای اماکن مذهبی، توسعه پارکینگها و فضاهای سبز، اوقاف آمادگی دارد زمین و ملک وقفی را طبق ضوابط قانونی در اختیار شهرداری قرار دهد تا پروژههای شهری متوقف نماند.
وی درباره موضوع هنرستان و مطالبات آموزش و پرورش نیز توضیح داد: هر ملکی که نیاز آموزشی نداشته باشد، میتواند با توافق شهرداری و آموزش و پرورش تغییر کاربری یابد تا هم وقف احیا شود و هم خدمات بهتر ارائه گردد. نگاه ما صرفاً عمرانی نیست؛ بهرهوری پایدار و حفظ عین موقوفه اولویت اصلی است.
ترحمی با تأکید بر لزوم تشکیل جلسه تخصصی پس از نماز با حضور مسئولان شهرستان گفت: تصمیمگیری و تصمیمسازی در سطح شهرستان باید سریع، شفاف و متکی بر همافزایی باشد. اوقاف استان آمادگی دارد ماهانه یکبار با حضور معاونان تخصصی در گلپایگان حاضر شود و مسائل حقوقی، اجرایی و مالی را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
