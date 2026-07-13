۶۷ هزار رقبه وقفی در اصفهان نیازمند برنامه جامع حفاظت و مرمت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ترحمی، شامگاه دوشنبه در نشست انجمن میراث فرهنگی و انجمن خیرین میراث فرهنگی استان اصفهان که با حضور ایمان دهاقین، دبیر انجمن‌های میراث فرهنگی کشور، امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان و به ریاست استاندار اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: میان میراث تاریخی، هویت مذهبی و فرهنگ وقف در استان اصفهان پیوندی عمیق و تاریخی وجود دارد و حفاظت از این سرمایه ارزشمند نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

وی با اشاره به گستردگی موقوفات استان افزود: در استان اصفهان بیش از ۲۵ هزار موقوفه و حدود ۶۷ هزار رقبه وجود دارد که مدیریت، حفاظت و نگهداری از این حجم گسترده از املاک و بناهای وقفی، مسئولیتی سنگین و پیچیده است. بسیاری از این موقوفات دارای ارزش تاریخی، فرهنگی و معماری هستند و صیانت از آن‌ها مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت همه نهادهای مرتبط است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت موقوفات اظهار کرد: بخشی از مطالبات و انتقادهای موجود نسبت به حوزه وقف ناشی از اطلاع‌رسانی ناکافی درباره انواع موقوفات، نحوه اداره آن‌ها و محدودیت‌های قانونی است و افزایش شفافیت می‌تواند زمینه اعتماد بیشتر مردم و خیرین را فراهم کند.

وی از تکمیل بانک جامع اطلاعاتی اماکن وقفی استان خبر داد و گفت: اطلاعات مربوط به موقوفات و اماکن وقفی استان به صورت جامع گردآوری شده و بناهای دارای ارزش تاریخی شناسایی شده‌اند تا بر اساس اولویت، برنامه‌های مرمت، بازسازی و حفاظت اضطراری و اساسی برای آن‌ها اجرا شود.

ترحمی با اشاره به اهمیت همکاری میان اداره کل اوقاف و اداره کل میراث فرهنگی استان اظهار کرد: اجرای پروژه‌های مرمتی باید با محوریت میراث فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت استادان و متخصصان این حوزه انجام شود تا ضمن رعایت اصول علمی حفاظت، اصالت بناهای تاریخی نیز حفظ شود.

وی حفاظت حقوقی از آثار تاریخی را یکی از مهم‌ترین الزامات صیانت از میراث فرهنگی دانست و افزود: تثبیت مالکیت بناها و مجموعه‌های تاریخی از موضوعات اساسی است. برخی آثار شاخص همچنان با مسائل ثبتی و مالکیتی مواجه هستند و لازم است با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و مشاوران تخصصی، این مشکلات هرچه سریع‌تر برطرف شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حفاظت از بناهای تاریخی اظهار کرد: استفاده از فناوری‌های روز، مصالح نوین و روش‌های علمی در کنار حفظ اصالت آثار تاریخی می‌تواند کیفیت مرمت را افزایش داده و از بروز بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری کند.

وی مشارکت مردمی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های حفاظت از میراث فرهنگی دانست و گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی، امکان حفاظت مطلوب از همه آثار تاریخی تنها با تکیه بر منابع عمومی وجود ندارد و باید از ظرفیت خیرین، هیئت‌های امنا، انجمن‌های میراث فرهنگی و واقفان برای تأمین هزینه‌های مرمت و نگهداری استفاده شود.

ترحمی با بیان اینکه بسیاری از موقوفات تاریخی فاقد منابع درآمدی پایدار هستند، اظهار کرد: اگر بتوان با رعایت ضوابط میراث فرهنگی، ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی و مذهبی این اماکن را فعال کرد، بخشی از هزینه‌های حفاظت و نگهداری آن‌ها از محل درآمدهای حاصل از بهره‌برداری اصولی تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت اماکن مذهبی تاریخی استان افزود: مجموعه‌هایی همچون امامزاده‌ها و بقاع متبرکه علاوه بر جایگاه مذهبی، از ارزش تاریخی و فرهنگی بالایی برخوردارند و با برنامه‌ریزی مناسب و صدور مجوزهای لازم در چارچوب ضوابط قانونی می‌توان از ظرفیت آن‌ها برای توسعه گردشگری مذهبی و تأمین منابع حفاظت بهره گرفت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان محدودیت‌های فنی، قانونی، تغییر کاربری‌های نامناسب، فرسایش طبیعی، شرایط اقلیمی و عوامل محیطی را از مهم‌ترین چالش‌های حفاظت از آثار تاریخی وقفی برشمرد و اظهار کرد: برای عبور از این چالش‌ها باید شورای راهبردی حفاظت از موقوفات تاریخی با مشارکت دستگاه‌های مسئول، متخصصان و انجمن‌های مردمی نقش فعال‌تری ایفا کند.

وی همچنین پیشنهاد ایجاد صندوق احیای موقوفات را مطرح کرد و گفت: تشکیل صندوقی با مشارکت خیرین، سرمایه‌گذاران، متولیان موقوفات و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند منابع مالی پایداری برای مرمت و احیای بناهای تاریخی وقفی فراهم کند.

ترحمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه تاریخی وقف در اصفهان اظهار کرد: قدیمی‌ترین وقف‌نامه موجود در استان مربوط به سال ۲۰۰ هجری قمری است که نشان‌دهنده بیش از ۱۲ قرن سابقه فرهنگ وقف در این سرزمین است و همین پیشینه تاریخی، مسئولیت همه دستگاه‌ها را در حفاظت از این میراث ارزشمند دوچندان می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه صیانت از موقوفات تاریخی صرفاً یک وظیفه اداری نیست، خاطرنشان کرد: حفاظت از این آثار در حقیقت حفاظت از هویت تاریخی، فرهنگی و مذهبی اصفهان است و تحقق این هدف بدون هم‌افزایی میان اداره کل میراث فرهنگی، اداره کل اوقاف، خیرین، انجمن‌های میراث فرهنگی و مشارکت مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.