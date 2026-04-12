به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان امروز یکشنبه ۲۳ فروردین ماه با مبارزات اوزان ۴۶- و ۵۹- کیلوگرم دختران و ۷۸+ کیلوگرم پسران آغاز شد که نمایندگان کشورمان در دو وزن توفیقی در کسب مدال نداشتند اما پینار لطفی زاده در وزن ۵۹- کیلوگرم به نشان برنز دست پیدا کرد.

وی دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت و سپس «مارگاریتا داگکلی» از یونان را در دو راند متوالی شکست داد. وی در ادامه برابر «هادزیچ» از آلمان با نتیجه ۲ بر یک صاحب برتری شد. نماینده کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی مقابل «فومنکو» از روسیه هم دو بر یک پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. لطفی زاده در این مرحله در دو راند برابر «رن کانیو» از چین نتیجه را واگذار کرد و به نشان برنز بسنده کرد.

امیرعلی حضرتی تکواندوکار وزن ۷۸+ کیلوگرم در اولین دیدار «آندره کو کراسیون» از رومانی را شکست داد و در دور بعدی برابر «ویتو آنتوناچی» از ایتالیا باخت و حذف شد.

در وزن ۴۶- کیلوگرم زهرا سادات موسوی در دور نخست «تارا سلجیوانکانین» از مونته نگرو را در دو راند از پیش رو برداشت و سپس برابر «ماهک گوسوامی» از هند صاحب برتری شد. وی در مرحله یک هشتم نهایی مقابل «ساوانگسری» از تایلند بازنده شد و از دور مسابقات کنار رفت.

این دوره از مسابقات با حضور ۹۸۶ تکواندوکار از ۱۱۵ کشور به میزبانی ازبکستان در مجموعه المپیک شهر تاشکند جریان دارد.