  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

تکواندو قهرمانی جهان- چین

یک مدال برنز برای ایران در روز نخست/ دو ملی‌پوش دست خالی ماندند

روز نخست از رقابت های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان با کسب یک نشان برنز برای نمایندگان کشورمان به پایان رسید. دو ملی پوش هم نتوانستند مدالی را کسب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان امروز یکشنبه ۲۳ فروردین ماه با مبارزات اوزان ۴۶- و ۵۹- کیلوگرم دختران و ۷۸+ کیلوگرم پسران آغاز شد که نمایندگان کشورمان در دو وزن توفیقی در کسب مدال نداشتند اما پینار لطفی زاده در وزن ۵۹- کیلوگرم به نشان برنز دست پیدا کرد.

وی دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت و سپس «مارگاریتا داگکلی» از یونان را در دو راند متوالی شکست داد. وی در ادامه برابر «هادزیچ» از آلمان با نتیجه ۲ بر یک صاحب برتری شد. نماینده کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی مقابل «فومنکو» از روسیه هم دو بر یک پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. لطفی زاده در این مرحله در دو راند برابر «رن کانیو» از چین نتیجه را واگذار کرد و به نشان برنز بسنده کرد.

امیرعلی حضرتی تکواندوکار وزن ۷۸+ کیلوگرم در اولین دیدار «آندره کو کراسیون» از رومانی را شکست داد و در دور بعدی برابر «ویتو آنتوناچی» از ایتالیا باخت و حذف شد.

در وزن ۴۶- کیلوگرم زهرا سادات موسوی در دور نخست «تارا سلجیوانکانین» از مونته نگرو را در دو راند از پیش رو برداشت و سپس برابر «ماهک گوسوامی» از هند صاحب برتری شد. وی در مرحله یک هشتم نهایی مقابل «ساوانگسری» از تایلند بازنده شد و از دور مسابقات کنار رفت.

این دوره از مسابقات با حضور ۹۸۶ تکواندوکار از ۱۱۵ کشور به میزبانی ازبکستان در مجموعه المپیک شهر تاشکند جریان دارد.

کد مطلب 6799149

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربحث‌ها