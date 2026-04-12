پیام وزیر ورزش پس از قهرمانی ایران در رقابتهای کشتی آزاد آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دنیامالی به شرح زیر است:

«تنها پس از چند روز که قهرمانی مقتدرانه‌ی فرنگی‌کاران ایران در عرصه‌ رقابتی آسیا به ارمغان آمد تا اولین قهرمانی سال جدید ورزش ایران به ثبت برسد، آزادکاران نیز با ۴ نشان طلا، یک نقره و ۳ برنز، قدرتمندانه این رویداد رقابتی را سپری کردند و باز هم فاتح آسیا شدند.

هر چند اقتدار کشتی ایران در قاره کهن و حتی عرصه‌ی جهانی، همواره نشاط اجتماعی و غرور ملی را برای مردم به ارمغان داشته است اما در این برهه‌ی حساس که مردم ایران روزهای مقاومت ملی را شرافتمندانه، پشت سر گذاشتند، عشق و اخلاص قهرمانانشان روی تشک کشتی به پرچم مقدس و تلاش سرافرازانه برای استمرار عزتمندی این رشته‌ی پرافتخار در قاره کهن، نمادی واضح از پهلوانی قهرمانان کشتی ایران است.

به مدال‌آوران، کادر فنی و سرپرستی همچنین کادر مدیریتی فدراسیون کشتی و جامعه‌ی ورزش ایران ‌و مردم علاقمند به کشتی تبریک می‌گویم و امیدوارم این فتح غرورآفرین همچنان با سربلندی‌های ادامه‌دار ورزش ایران در عرصه‌های رقابتی پیش‌رو همراه باشد.»