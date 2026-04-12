۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

پیام وزیر ورزش پس از قهرمانی ایران در رقابتهای کشتی آزاد آسیا

احمد دنیامالی قهرمانی مقتدرانه‌ تیم ملی کشتی آزاد ایران در آسیا را که برای سی ‌دومین بار رقم خورد، تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دنیامالی به شرح زیر است:

«تنها پس از چند روز که قهرمانی مقتدرانه‌ی فرنگی‌کاران ایران در عرصه‌ رقابتی آسیا به ارمغان آمد تا اولین قهرمانی سال جدید ورزش ایران به ثبت برسد، آزادکاران نیز با ۴ نشان طلا، یک نقره و ۳ برنز، قدرتمندانه این رویداد رقابتی را سپری کردند و باز هم فاتح آسیا شدند.

هر چند اقتدار کشتی ایران در قاره کهن و حتی عرصه‌ی جهانی، همواره نشاط اجتماعی و غرور ملی را برای مردم به ارمغان داشته است اما در این برهه‌ی حساس که مردم ایران روزهای مقاومت ملی را شرافتمندانه، پشت سر گذاشتند، عشق و اخلاص قهرمانانشان روی تشک کشتی به پرچم مقدس و تلاش سرافرازانه برای استمرار عزتمندی این رشته‌ی پرافتخار در قاره کهن، نمادی واضح از پهلوانی قهرمانان کشتی ایران است.

به مدال‌آوران، کادر فنی و سرپرستی همچنین کادر مدیریتی فدراسیون کشتی و جامعه‌ی ورزش ایران ‌و مردم علاقمند به کشتی تبریک می‌گویم و امیدوارم این فتح غرورآفرین همچنان با سربلندی‌های ادامه‌دار ورزش ایران در عرصه‌های رقابتی پیش‌رو همراه باشد.»

