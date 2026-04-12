جاسوس موساد در گیلان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه قدس گیلان اعلام کرد: طی اشراف اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه گیلان یک نفر از عوامل مرتبط با سرویس جاسوسی موساد دستگیر شد و در سیر مراحل قضایی قرار گرفت .

این فرد که در فضای مجازی برای ساخت بمب آموزش‌هایی دیده بود، قصد داشت تحت هدایت سرویس اطلاعاتی موساد اقدام به آسیب رساندن برخی از اماکن حساس و مهم نماید که پیش از هرگونه اقدام تروریستی توسط پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان گیلان مورد ضربه قرار گرفت.