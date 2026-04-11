دستگیری ۱۰۲ مزدور مرتبط با شبکه تروریستی آمریکایی- صهیونی در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه قدس گیلان پیرو دستگیری ۱۰۲ نفر از عوامل اصلی میدانی و لیدرهای مرتبط با شبکه تروریستی آمریکایی ـ صهیونیستی جنایتکار در طی جنگ رمضان در سطح استان اطلاعیه ای صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:



به استحضار مردم مومن ،شریف ، همیشه در صحنه و جوانان انقلابی ایران اسلامی به ویژه مردم شریف استان می‌رساند، در راستای پیشگیری و تامین امنیت استان و در پی تلاش های شبانه روزی و رصدهای مداوم اطلاعاتی و اشراف کامل سازمان اطلاعات سپاه قدس استان گیلان و هماهنگی با دستگاه محترم قضایی، تعداد ۱۰۲ نفر از عوامل اعم از میدانی و لیدرهای اصلی و تأثیرگذار مرتبط با شبکه جنایتکار و تروریستی آمریکایی ـ صهیونیستی در سطح کل استان شناسایی و با اقدامات بسیار دقیق ، هوشمندانه و غافلگیرانه دستگیر گر دیدند. ضمنا در طول جنگ رمضان تعداد بیش از ۱۰۰ نفر از افراد محرک و تازه جذب شده به گرو ه های ضد انقلاب با اقدامات ارشادی برخورد گردید.

همچنین از مهمترین اقدامات تعداد ۴ نفر از عوامل مرتبط با سرویس جاسوسی موساد، توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان گیلان دستگیر و در سیر مراحل قضایی قرار گرفتند.

این افراد ضمن دسترسی هایی که برای خود ایجاد نموده بودند به صورت مجزا تصاویر و موقعیت های برخی از اماکن حساس و مهم نظامی و امنیتی را در اختیار افسران اطلاعاتی موساد در بستر فضای مجازی قرار داده بودند.

روابط عمومی سپاه قدس گیلان ضمن قدردانی از هوشیاری ، همکاری و در صحنه بودن مردم شریف و بصیر استان به استحضار می رساند، تحقیقات تکمیلی درباره ارتباطات هسته های تروریستی اقدامات اخیر با سرعت و دقت در حال انجام بوده و مراتب متعاقبا از طریق مراجع رسمی به اطلاع عموم مردم شریف استان اعلام خواهد شد.

ضمن اینکه از عموم مردم فهیم استان درخواست می‌شود هرگونه اخبار ، اطلاعات، و گزارش‌های مرتبط با تحرکات و اقدامات مشکوک را بلافاصله با شماره ۱۱۴ ، ۱۱۳ و ۱۱۰ اطلاع دهند.