۴ نفر از عوامل موساد در گیلان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه قدس گیلان اعلام کرد: با تلاش شبانه‌روزی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان، ۴ نفر از عوامل مرتبط با سرویس جاسوسی موساد در گیلان دستگیر شدند.

افراد دستگیر شده ضمن دسترسی‌هایی که برای خود ایجاد کرده بودند، در جنگ تحمیلی سوم به صورت مجزا، تصاویر و موقعیت‌های برخی اماکن حساس و مهم نظامی و امنیتی را در اختیار افسران اطلاعاتی موساد بر بستر فضای مجازی قرار می‌دادند.

این عوامل با تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضایی شدند.

هر گونه تحرک و تلاش علیه امنیت ملی توسط افراد خودفروخته در داخل و خارج از مرزهای ایران اسلامی، زیر ذره‌بین و رصد نیروهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه قرار دارد و همه این عوامل، در زمان و مکانی مشخص توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) مورد ضربه قرار خواهند گرفت.