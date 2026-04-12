برنامه ریزی برای ارائه خدمات به خانواده های آسیب دیده از جنگ در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، ستار ناصری عصر یکشنبه در نشست همافزایی قرارگاه مردمی حمایتی ـ اجتماعی «ایران همدل» با حضور مسئولان جمعیت هلالاحمر و کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام با هدف هماهنگی برای ارائه خدمات حمایتی و توزیع اقلام معیشتی به خانوادههای آسیبدیده از جنگ، از برگزاری نشست همافزایی قرارگاه مردمی حمایتی ـ اجتماعی «ایران همدل» با حضور مدیران و نمایندگان جمعیت هلالاحمر و کمیته امداد خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت چنین نشستهایی اظهار کرد: این همافزایی با هدف برنامهریزی و هماهنگی هرچه بهتر برای حمایت از خانوارهای آسیبدیده از جنگ و توزیع اقلام معیشتی میان افراد آسیبدیده برگزار شد. شرایط حساس موجود ایجاب میکند نهادهای حمایتی با انسجام بیشتری عمل کنند و ما تمام توان خود را برای خدماترسانی به شهروندان به کار خواهیم گرفت.
ناصری ادامه داد: هلالاحمر و کمیته امداد، به عنوان دو نهاد حمایتی و خدماترسان، در شرایط بحرانی و جنگی نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشتی و ارائه حمایتهای روحی و روانی به خانوادههای آسیبدیده دارند. همکاری مشترک این دو مجموعه میتواند ظرفیتهای موجود را در مسیر کاهش آلام مردم تقویت کند و موجب یکپارچگی بیشتر در عرضه خدمات شود.
وی با قدردانی از همراهی مردم و نهادهای حمایتی، استمرار برگزاری این نشستها را ضروری دانست و گفت: تقویت هماهنگیها و تداوم جلسات مشترک، باعث میشود خدمات حمایتی با سرعت و اثربخشی بیشتری به دست خانوادههای آسیبدیده برسد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و همکاری میان دستگاههای حمایتی هستیم و خوشبختانه این روحیه در مجموعههای استان وجود دارد.
قائممقام کمیته امداد استان ایلام در پایان با اشاره به برنامههای قرارگاه مردمی «ایران همدل»، از مردم استان برای مشارکت در این پویش دعوت کرد و گفت: «طبق برنامهریزی صورتگرفته، دستگاههای حمایتی ذیل این قرارگاه به صورت منسجم و هدفمند توزیع اقلام را بر عهده خواهند داشت.
