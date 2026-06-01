توزیع ۴۰۰ کولر آبی بین مددجویان کمیته امداد کرمانشاه

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرا رسیدن دهه امامت و ولایت و در آستانه عید سعید غدیر خم، از اجرای یک طرح حمایتی در فصول گرم سال خبر داد و اظهار کرد: با هدف بهبود شرایط رفاهی ولینعمتان، کار تأمین و اهدای ۴۰۰ دستگاه کولر آبی به خانوادههای تحت پوشش این نهاد که از داشتن لوازم سرمایشی مناسب محروم بودهاند، عملیاتی شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با تشریح فرآیند گزینش و شناسایی واجدین شرایط تصریح کرد: فرآیند نامنویسی و تخصیص این کالاها بر پایه پایشهای میدانی مددکاران، سرکشیهای حضوری به منازل و ارزیابیهای دقیق کارشناسی صورت گرفته است تا این اقلام ضرورتاً در اختیار کانونهایی قرار گیرد که در شرایط سخت آب و هوایی هستند.
وی به ارزش مالی این محموله امدادی اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: برای تهیه و تدارک این تعداد وسیله سرمایشی، اعتباری در حدود ۱۲ میلیارد تومان هزینه شده است که این اقدام گامی موثر در جهت ارتقای شاخصهای معیشتی دهکهای پایین جامعه و کاستن از دغدغههای این خانوادهها در تابستان محسوب میشود.
طاهری با تبیین کارنامه این نهاد در توزیع اقلام حیاتی یادآور شد: کمیته امداد به طور مستمر در مسیر تأمین وسایل اولیه زندگی مددجویان گام برمیدارد؛ به طوری که در طول سال گذشته نیز افزون بر ۲ هزار و ۷۰۰ قلم کالای اساسی شامل یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون و لوازم گرمایشی و سرمایشی تهیه و در میان قشرهای هدف توزیع شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه در پایان این گفتگو با تاکید بر رعایت عدالت در توزیع منطقهای خاطرنشان کرد: سهمیه هر یک از شهرستانهای استان بر مبنای تراکم جمعیتیِ نیازمندان و آمارهای استخراجشده تعیین شده است و این کالاهای سرمایشی پس از انتقال به مناطق هدف، با نظارت مستقیم واحدهای اجرایی به دست خانوادهها میرسد که این مهم با همراهی خیران و منابع حمایتی تداوم خواهد داشت.
