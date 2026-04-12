مدرسه «مردم» روستای زیفل شهرستان بدره افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه با حضور کرمی استاندار ایلام، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام، امام جمعه بدره، فرماندار بدره، نورمحمدی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیر کل آموزش و پرورش استان، مدیرکل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام و جمعی از مدیران و مردم و دانش‌آموزان روستای زیفل، مدرسه «مردم» این روستا افتتاح شد.

مدرسه دو کلاسه «مردم» روستای زیفل در زمینی به مساحت ۱۲۸۰ متر مربع و زیربنای ۹۸ متر مربع ساخت شده است.

مساحت محوطه این مدرسه ۱۱۸۲ متر مربع است.

این مدرسه در قالب طرح نهضت عدالت آموزشی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های دولت چهاردهم ساخته شده است.