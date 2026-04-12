به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دکتر طاهره چنگیز با اشاره به حملات رژیمهای تروریستی آمریکا و صهیونیستی علیه زیرساختهای علمی کشور اظهار کرد: این اقدامات نشاندهنده بیتوجهی تروریستها به حقوق مردم و اصول بینالمللی است و بیانگر آن است که مسیر رشد علمی، توسعه آموزش و پژوهش کشور بهصورت هدفمند مورد هجمه قرار گرفته است.
وی افزود: در چنین شرایطی، صیانت از دستاوردهای علمی و تقویت زیرساختهای آموزشی و پژوهشی، اهمیتی دوچندان پیدا میکند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات این معاونت از ابتدای جنگ تحمیلی تصریح کرد: از همان روزهای ابتدایی، برنامهریزی برای استمرار آموزش در دستور کار قرار گرفت و هماهنگیهای لازم با دانشگاههای علوم پزشکی انجام شد.
دکتر چنگیز ادامه داد: بر همین اساس، دستورالعملهای مشخصی به دانشگاهها ابلاغ شده که مهمترین محور آن تداوم آموزش دروس نظری بهصورت مجازی و برنامهریزی برای ازسرگیری آموزشهای عملی و کارآموزی بهصورت حضوری در نخستین فرصت است.
وی تاکید کرد: همچنین استمرار آموزش دستیاران و کارورزان رشتههای پزشکی و پرستاری، حتی در ایام تعطیل مورد توجه ویژه قرار گرفته تا روند تربیت نیروی انسانی در نظام سلامت دچار اختلال نشود.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر تداوم فعالیتهای آموزشی گفت: آموزش در وزارت بهداشت هیچگاه متوقف نشده و این مسیر با قوت ادامه خواهد یافت.
