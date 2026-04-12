ارائه رسمی پیشنهاد نامگذاری روز دستیاران علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر،طبائیان، معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نامه محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی، اظهار کرد: این نامه با نگاه راهبردی به جایگاه دستیاران پزشکی در نظام سلامت کشور و با هدف جلب توجه سیاست‌گذاران به شرایط این قشر، تهیه و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است.

وی افزود: در این نامه به‌طور ویژه بر نقش کلیدی دستیاران پزشکی به عنوان نیروهای اصلی ارائه خدمت در بیمارستان‌های آموزشی تأکید شده و آمده است که این گروه، علاوه بر طی فرآیندهای آموزشی تخصصی، بخش عمده‌ای از خدمات درمانی را بر عهده دارند و با تحمل ساعات کاری طولانی و مسئولیت‌های سنگین حرفه‌ای، در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم حضور دارند.

معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی با اشاره به دیگر محورهای این نامه تصریح کرد: رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی در این مکاتبه، ضمن تبیین شرایط خاص کشور و فشارهای مضاعف بر کادر درمان، به چالش‌های جدی پیش‌روی دستیاران از جمله فشارهای کاری، مسائل اجتماعی و اقتصادی اشاره کرده و ضرورت توجه ویژه به این قشر را مورد تأکید قرار داده است.

طبائیان ادامه داد: در همین راستا، در نامه دکتر رئیس‌زاده پیشنهاد شده است با نامگذاری یک روز در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز دستیاران علوم پزشکی»، ضمن پاسداشت زحمات این قشر، زمینه ارتقای امید اجتماعی، کاهش مهاجرت پزشکان و افزایش انگیزه در میان دستیاران فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده که در متن نامه نیز به آن اشاره شده، تاریخ ۶ دی‌ماه به عنوان گزینه پیشنهادی برای این نامگذاری در نظر گرفته شده که انتخاب آن به دو مناسبت تاریخی، شامل افتتاح دارالفنون به عنوان آغاز آموزش نوین پزشکی در ایران و نیز شهادت یکی از دستیاران پزشکی در مسیر خدمت، بازمی‌گردد.

معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی در پایان تأکید کرد: این پیشنهاد در قالب نامه رسمی رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده و در صورت موافقت، در مسیر بررسی و تصویب در شورای فرهنگ عمومی قرار خواهد گرفت.