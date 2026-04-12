دستگیری باند حرفه ای کلاهبرداری اینترنتی در ایست و بازرسی فومن 

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران انتظامی شهرستان فومن با همکاری نیروهای بسیج و سپاه در ایست و بازرسی به یک خودرو با پلاک غیربومی مشکوک شده که پس از بازرسی اولیه از سرنشینان به دلیل همراه داشتن تعداد زیادی گوشی موبایل و سیم کارت و اموال غیر معمول جهت بررسی بیشتر به مقر انتظامی منتقل شدند.

در تحقیقات تکمیلی مشخص شد متهمین با عزیمت به شهرهای مختلف و ارتباط گیری با افراد معتاد یا نیازمند و کم سواد با اجاره کارت ملی و کارت بانکی آنها ابتدا نسبت به خرید سیمکارت به نام آنها اقدام و سپس با ثبت آگهی در سایت دیوار اقدام به کلاهبرداری نموده و وجوه به دست آمده را که به کارت های بانکی اجاره ای واریز شده را استفاده می‌کردند.

از متهمین تعداد زیادی گوشی همراه، سیم کارت، مدارک شناسایی، کارت بانکی، طلا، پول نقد و چک همچنین اقلامی مانند برنج، سیگار های خارجی و... کشف و ضبط گردید.

سه متهم آقا و یک متهم خانم با اعتراف به جرائم فوق ضمن تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

پلیس از شهروندان خواست به هیچ عنوان مدارک شناسایی و کارت‌های بانکی یا سیم کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند که در صورت سوء‌استفاده اولین مضنون خود آنها خواهند بود.