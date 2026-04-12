۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۴

مقدم: «جاده خدا» را به شهدای دانش‌آموز میناب تقدیم کردم

تهران- کمال مقدم کارگردان سینما گفت: فیلم سینمایی «جاده خدا» را که روایتی از شهادت دانش‌آموزان در کلاس درس است به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب تقدیم کردم.

کمال مقدم، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فیلم سینمایی جاده خدا را تقدیم به شهدای دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» میناب می‌کنم.

این کارگردان سینما که ساخت فیلم «جاده خدا» را در دوران جنگ تحمیلی آغاز کرده بود، در ادامه اظهار داشت: سال‌ها کارهای سینمایی کودک و نوجوان انجام می‌دادم اما آخرین کار خود را با محوریت شهدای دانش‌آموز میناب تغییر دادم.

وی افزود: فیلم «جاده خدا» روایتگر گروهی از دانش‌آموزان یک روستاست و به فعالیت‌های آن‌ها در کلاس درس، مدرسه و روستا می‌پردازد.

مقدم تصریح کرد: این بچه‌ها همواره موضوعات مختلفی را در روستا دنبال می‌کردند، اما در پایان، با حمله دشمن به مدرسه و به شهادت رسیدن دانش‌آموزان، فیلم به پایان می‌رسد.

