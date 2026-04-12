۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۱

انتصابات جدید در سازمان دامپزشکی کشور

انتصابات جدید در سازمان دامپزشکی کشور

در نخستین جلسه شورای مدیران سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور با صدور مجموعه‌ای از احکام مدیریتی، تغییرات جدیدی را در سطح ستادی و منطقه‌ای این سازمان اعمال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، نخستین جلسه شورای مدیران سازمان در سال ۱۴۰۵ با محوریت بررسی برنامه‌های سال جدید و ایجاد تحول در ساختار مدیریتی برگزار شد.

در این جلسه، علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور با صدور احکام جداگانه، انتصابات جدیدی را در بخش‌های مختلف سازمان اعلام کرد.

بر اساس این احکام:

- مرتضی مروتی با حفظ سمت، به عنوان سرپرست دفتر قرنطینه و امنیت زیستی منصوب شد.

- حسین مودودی با حکم رئیس سازمان، به عنوان سرپرست پدافند غیرعامل سازمان دامپزشکی کشور منصوب شد.

- کاوه حاتمی به عنوان معاون دفتر فناوری اطلاعات سازمان مشغول به کار شد.

- داود امان‌الهی نیز به عنوان سرپرست دفتر ارزیابی مخاطرات غذا، دارو و فرآورده‌های بیولوژیک منصوب گردید.

این انتصابات با هدف ارتقای بهره‌وری، تقویت ساختارهای تخصصی سازمان و افزایش هماهنگی بین دفاتر ستادی و مناطق صورت پذیرفته است.

