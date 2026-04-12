انتصابات جدید در سازمان دامپزشکی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، نخستین جلسه شورای مدیران سازمان در سال ۱۴۰۵ با محوریت بررسی برنامههای سال جدید و ایجاد تحول در ساختار مدیریتی برگزار شد.
در این جلسه، علیرضا رفیعیپور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور با صدور احکام جداگانه، انتصابات جدیدی را در بخشهای مختلف سازمان اعلام کرد.
بر اساس این احکام:
- مرتضی مروتی با حفظ سمت، به عنوان سرپرست دفتر قرنطینه و امنیت زیستی منصوب شد.
- حسین مودودی با حکم رئیس سازمان، به عنوان سرپرست پدافند غیرعامل سازمان دامپزشکی کشور منصوب شد.
- کاوه حاتمی به عنوان معاون دفتر فناوری اطلاعات سازمان مشغول به کار شد.
- داود امانالهی نیز به عنوان سرپرست دفتر ارزیابی مخاطرات غذا، دارو و فرآوردههای بیولوژیک منصوب گردید.
این انتصابات با هدف ارتقای بهرهوری، تقویت ساختارهای تخصصی سازمان و افزایش هماهنگی بین دفاتر ستادی و مناطق صورت پذیرفته است.
