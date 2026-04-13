به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در این نشست تخصصی که با حضور مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور جوانان و نخبگان و اندیشکدههای فعال این حوزه برگزار شد، وضعیت امنیت غذایی کشور در شرایط جنگ تحمیلی و تهدیدات احتمالی آینده مورد بررسی دقیق قرار گرفت و اعضا بر ضرورت تقویت تابآوری بخش کشاورزی تأکید کردند.
در ادامه جلسه کمیته اندیشگاهی، مجموعهای از راهکارهای عملیاتی برای مقابله با چالشهای فعلی بخش کشاورزی مطرح شد.
کارشناسان ضمن تحلیل وضعیت موجود، پیشنهادهایی در حوزه مدیریت منابع، بهبود زنجیره تأمین، حمایت از تولید و کاهش آسیبپذیریهای ساختاری ارائه کردند تا مسیر تصمیمسازی برای مدیران بخش روشنتر شود.
نقش رسانهها و ضرورت اقدامات تبیینی در حوزه امنیت غذایی از محورهای اصلی نشست کمیته اندیشگاهی کشاورزی بود. اعضا بر اهمیت اطلاعرسانی شفاف، تولید محتوای هدفمند و افزایش سواد رسانهای عمومی کشاورزی تأکید کرده و مقرر شد چارچوب یک برنامه جامع رسانهای برای تقویت امنیت غذایی کشور تدوین و اجرایی شود.
