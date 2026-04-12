محمدرضا ترحمی در گفتگو با خبرنگار مهر در جریان سفر خود به شهرستان گلپایگان اظهار کرد: امامزاده هفده‌تن از امامزادگان شاخص استان است و طبق نشست‌های امروز مقرر شد یک تیم فنی جهت بررسی وضعیت عمرانی این آستانه تشکیل شود و در ترکیب هیئت‌امنای آن نیز از افراد متخصص و متعهد استفاده گردد.

وی افزود: پس از بررسی‌ها، گزارش کامل به استان ارسال می‌شود و در صورت نیاز، برای پیگیری مجدد در شهرستان حاضر خواهیم شد.

مدیرکل اوقاف اصفهان با اشاره به برخی دغدغه‌ها و مشکلات مطرح‌شده از سوی اوقافیان و مسئولان شهرستان گفت:خواسته مسئولان این است که اداره اوقاف گلپایگان به‌گونه‌ای عمل کند که اعتمادسازی لازم در میان خیران ایجاد شود .

وی همچنین با اشاره به وضعیت موقوفات این آستانه خاطرنشان کرد:در جلسه امروز اعلام شد که ۱۳۰ رقبه از موقوفات آستان مقدس هفده تن در اختیار دستگاه‌های دولتی است. با قول مساعد مسئولان حاضر، مقرر شد بررسی این رقبات در اولویت قرار گیرد و در صورت وصول عواید آن‌ها، امکان مرمت و بازسازی فراهم خواهد شد.