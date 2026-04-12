تبریک مدیرکل ورزش و جوانان کردستان به قهرمانی آزادکار کردستانی درآسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد خاکی مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان در پیامی، کسب مدال طلای وزن ۹۲ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به میزبانی قرقیزستان توسط محمدمبین عظیمی را تبریک گفت.

در بخشی از این پیام آمده است: ملی‌پوش کردستانی تیم کشتی آزاد ایران با نمایشی مقتدرانه و شکست حریفان خود، ضمن ایستادن بر سکوی قهرمانی، پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورد و در کنار دیگر ملی‌پوشان، عنوان قهرمانی تیمی آسیا را برای کشورمان به ارمغان آورد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان این موفقیت را افتخاری برای ورزش استان و کشور دانست و آن را به مردم ایران، جامعه ورزش و خانواده کشتی کردستان تبریک گفت.

جزئیات رقابت‌ها

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در بیشکک قرقیزستان برگزار شد و محمدمبین عظیمی در دیدار فینال وزن ۹۲ کیلوگرم مقابل «ماگمدو شریپوف» از بحرین با نتیجه قاطع ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و نشان زرین طلا را از آن خود کرد.

وی پیش از این نیز در مسیر رسیدن به فینال، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر «تاکاهاشی ایشیگورو» از ژاپن را شکست داد و در مرحله نیمه‌نهایی نیز با نتیجه ۶ بر صفر از سد «عظمت دولتبیکوف» دارنده مدال برنز جهان از قزاقستان گذشت.

افتخاری تاریخی برای کردستان

این مدال، نخستین طلای تاریخ کشتی آزاد قهرمانی آسیا برای استان کردستان به شمار می‌رود، عظیمی پیش از این نیز موفق به کسب مدال برنز آسیا در سال ۲۰۲۵ و مدال طلای رقابت‌های مختلف بین‌المللی شده بود و اکنون به‌عنوان یکی از چهره‌های نوظهور کشتی آزاد ایران مطرح است.